Elevador da Glória. Carmona Rodrigues alerta para necessidade de reforçar manutenção devido à pressão turística

O antigo presidente da Câmara de Lisboa, Carmona Rodrigues, defendeu esta quinta-feira a importância de reforçar a manutenção das infraestruturas urbanas, sobretudo face ao aumento da pressão turística na capital.

Em declarações à Renascença, o antigo autarca sublinhou que os equipamentos da cidade devem estar “permanentemente sob um olhar criterioso”.

“Se calhar até há relativamente pouco tempo não estávamos habituados, digamos, não sei se chamaria pressão turística, mas de facto o volume de turistas hoje em dia em Portugal o que se faz é reforçar aquilo que é necessidade de que todas as infraestruturas estejam permanentemente sob um olhar criterioso”, afirmou.

Questionado sobre a existência de vulnerabilidades nos elevadores da cidade, nomeadamente no elevador da Glória, Carmona Rodrigues garantiu que o tema nunca foi discutido durante o seu mandato.

“Eu não me lembro, nunca foi um assunto. Obviamente, reunia-me regularmente com o então presidente da Carris, que fez um excelente trabalho, devo dizer”, disse, acrescentando que, na altura, os problemas identificados eram outros, como “investimento, instalações, recursos humanos ou atualização das linhas”.