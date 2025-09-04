Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 04 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Elevador da Glória. Carmona Rodrigues alerta para necessidade de reforçar manutenção devido à pressão turística

04 set, 2025 - 22:28 • Fábio Monteiro

Carmona Rodrigues defende que o aumento do turismo exige maior vigilância sobre as infraestruturas da cidade. O antigo presidente da Câmara de Lisboa nega ter havido alertas sobre falhas nos elevadores durante o seu mandato.

A+ / A-

O antigo presidente da Câmara de Lisboa, Carmona Rodrigues, defendeu esta quinta-feira a importância de reforçar a manutenção das infraestruturas urbanas, sobretudo face ao aumento da pressão turística na capital.

Em declarações à Renascença, o antigo autarca sublinhou que os equipamentos da cidade devem estar “permanentemente sob um olhar criterioso”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“Se calhar até há relativamente pouco tempo não estávamos habituados, digamos, não sei se chamaria pressão turística, mas de facto o volume de turistas hoje em dia em Portugal o que se faz é reforçar aquilo que é necessidade de que todas as infraestruturas estejam permanentemente sob um olhar criterioso”, afirmou.

Questionado sobre a existência de vulnerabilidades nos elevadores da cidade, nomeadamente no elevador da Glória, Carmona Rodrigues garantiu que o tema nunca foi discutido durante o seu mandato.

“Eu não me lembro, nunca foi um assunto. Obviamente, reunia-me regularmente com o então presidente da Carris, que fez um excelente trabalho, devo dizer”, disse, acrescentando que, na altura, os problemas identificados eram outros, como “investimento, instalações, recursos humanos ou atualização das linhas”.

Cronologia. O que se sabe até agora sobre o acidente do Elevador da Glória?

Cronologia. O que se sabe até agora sobre o acidente do Elevador da Glória?

24 horas depois do acidente com o Elevador da Glór(...)

“Se me pergunta se tenho alguma lembrança de alguma preocupação particular sobre essas questões, não, não tenho”, reforçou.

Sobre o impacto do recente acidente com o elevador da Glória, o antigo autarca admite um eventual efeito imediato na procura turística, mas rejeita consequências de longo prazo.

“No curtíssimo prazo, talvez, mas as pessoas não deixarão de vir a Lisboa por causa disto, com certeza”, afirmou, considerando que este tipo de acidentes são pouco prováveis e não deverão repetir-se.

Carmona Rodrigues acredita, no entanto, que o episódio pode afetar mais o sentimento dos lisboetas e dos portugueses em geral do que a imagem da cidade junto dos visitantes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 04 set, 2025
Saiba Mais
      Comentários
      Tem 1500 caracteres disponíveis
      Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

      Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

      Destaques V+

      Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

      Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

      Etna em erupção atrai turistas

      Etna em erupção atrai turistas

      Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

      Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

      Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

      Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar