Elevador da Glória. Fectrans pede investigação aos "efeitos da externalização do serviço de manutenção"

04 set, 2025 - 15:31 • Eduardo Soares da Silva

Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações manifesta "total solidariedade com os familiares e as vítimas do brutal acidente do elevador da Glória

A Fectrans, Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, pede que sejam verificados os efeitos "de medidas gestionárias que optaram pela externalização do serviço de manutenção" do elevador da Glória, onde morreram 16 pessoas após um descarrilamento na quarta-feira.

Em comunicado, a federação manifesta "total solidariedade com os familiares e as vítimas do brutal acidente do elevador da Glória, em particular, uma saudação especial para os trabalhadores da CARRIS que viram falecer um dos seus nesta brutal tragédia."

"Neste momento a exigência que se coloca, para além do acompanhamento aos feridos e aos familiares das vítimas mortais, é da de proceder a um rigoroso inquérito para apurar as causas e responsabilidades", pede.

Elevador da Glória. Fidelidade com "total disponibilidade" para facilitar assistência e indemnizações

Elevador da Glória. Fidelidade com "total disponibilidade" para facilitar assistência e indemnizações

Seguradora da Carris promete facilitar os "process(...)

A Fectrans defende que na investigação é preciso verificar "as causas imediatas, mas também os efeitos das medidas gestionárias que optaram pela externalização do serviço de manutenção, assim como verificar os relatos transmitidos pelos trabalhadores e o seguimento ou medidas adoptadas na sequência dos mesmos."

"A CARRIS presta um serviço público e deve estar dotada de todos os meios técnicos e humanos para prestar esse serviço com qualidade e segurança", conclui.

O Governo decretou um dia de luto nacional hoje, enquanto a Câmara Municipal de Lisboa decidiu adotar três dias de luto municipal.

O elevador da Glória liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

