Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 04 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Elevador da Glória. Fidelidade com "total disponibilidade" para facilitar assistência e indemnizações

04 set, 2025 - 15:03 • Lusa

Seguradora da Carris promete facilitar os "processos de indemnização e de assistência necessários" às vítimas do descarrilamento do elevador da Glória, ocorrido na quarta-feira.

A+ / A-

A Fidelidade, que é a seguradora da Carris, manifestou esta quinta-feira "total disponibilidade" para prestar assistência e facilitar os "processos de indemnização e de assistência necessários" às vítimas do descarrilamento do elevador da Glória, ocorrido na quarta-feira.

Em comunicado, a Fidelidade começou por expressar "o seu profundo pesar e endereça sentidas condolências às famílias e amigos das vítimas", salientando que "a prioridade absoluta neste momento é apoiar todos os que foram afetados por esta tragédia".

De acordo com a mesma nota, "para apoiar as vítimas e as suas famílias, a Fidelidade enquanto seguradora da Carris, disponibilizou uma linha direta de atendimento telefónico em português, inglês e francês, tendo em conta o elevado número de cidadãos estrangeiros envolvidos".

Esta linha está disponível através do número 217948826, "24 horas por dia, sete dias por semana", com a seguradora a disponibilizar "equipas especializadas de apoio psicológico".

"Reiteramos a nossa total disponibilidade para colaborar com todas as entidades competentes e facilitar de forma rápida e transparente os processos de indemnização e de assistência necessários", realçou a Fidelidade.

A seguradora salientou que o seu compromisso é "estar ao lado das vítimas, das suas famílias e de toda a comunidade, prestando o apoio que esta situação exige com a máxima responsabilidade, humanidade e respeito".

O acidente causou 16 mortos, número que corrige os 17 divulgados esta manhã, segundo a Proteção Civil.

O descarrilamento causou ainda duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 04 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar