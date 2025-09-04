Elevador da Glória. Fidelidade com "total disponibilidade" para facilitar assistência e indemnizações

A Fidelidade, que é a seguradora da Carris, manifestou esta quinta-feira "total disponibilidade" para prestar assistência e facilitar os "processos de indemnização e de assistência necessários" às vítimas do descarrilamento do elevador da Glória, ocorrido na quarta-feira.

Em comunicado, a Fidelidade começou por expressar "o seu profundo pesar e endereça sentidas condolências às famílias e amigos das vítimas", salientando que "a prioridade absoluta neste momento é apoiar todos os que foram afetados por esta tragédia".

De acordo com a mesma nota, "para apoiar as vítimas e as suas famílias, a Fidelidade enquanto seguradora da Carris, disponibilizou uma linha direta de atendimento telefónico em português, inglês e francês, tendo em conta o elevado número de cidadãos estrangeiros envolvidos".

Esta linha está disponível através do número 217948826, "24 horas por dia, sete dias por semana", com a seguradora a disponibilizar "equipas especializadas de apoio psicológico".

"Reiteramos a nossa total disponibilidade para colaborar com todas as entidades competentes e facilitar de forma rápida e transparente os processos de indemnização e de assistência necessários", realçou a Fidelidade.

A seguradora salientou que o seu compromisso é "estar ao lado das vítimas, das suas famílias e de toda a comunidade, prestando o apoio que esta situação exige com a máxima responsabilidade, humanidade e respeito".

O acidente causou 16 mortos, número que corrige os 17 divulgados esta manhã, segundo a Proteção Civil.

O descarrilamento causou ainda duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.