Elevador da Glória: Franceses partilham luto de Portugal, diz Macron

O Presidente francês, Emmanuel Macron, manifestou hoje condolências pelo "trágico" desastre do Elevador da Glória, que fez pelo menos 15 mortos em Lisboa, afirmando que "os franceses juntam-se aos portugueses no luto".
"As nossas condolências às famílias enlutadas e a nossa solidariedade para com Portugal", publicou Macron na rede social X.
Antes, Benjamin Haddad, ministro francês para Europa manifestou-se "horrorizado" com o acidente.
"Os meus pensamentos estão com as vítimas, seus entes queridos e nossos amigos portugueses", adiantou Haddad.
O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18:04, na Calçada da Glória.
O INEM anunciou que o acidente provocou 15 mortos e 18 feridos, dos quais cinco em estado grave e 13 ligeiros.
O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.
O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.