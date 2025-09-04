Menu
Elevador da Glória: Franceses partilham luto de Portugal, diz Macron

04 set, 2025 - 00:10 • Lusa

Acidente no ascensor que liga os Restauradores ao Bairro Alto, em Lisboa, provocou 15 mortos e 18 feridos.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, manifestou hoje condolências pelo "trágico" desastre do Elevador da Glória, que fez pelo menos 15 mortos em Lisboa, afirmando que "os franceses juntam-se aos portugueses no luto".

"As nossas condolências às famílias enlutadas e a nossa solidariedade para com Portugal", publicou Macron na rede social X.

Antes, Benjamin Haddad, ministro francês para Europa manifestou-se "horrorizado" com o acidente.

"Os meus pensamentos estão com as vítimas, seus entes queridos e nossos amigos portugueses", adiantou Haddad.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

O INEM anunciou que o acidente provocou 15 mortos e 18 feridos, dos quais cinco em estado grave e 13 ligeiros.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

Vídeo. Descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa faz 15 vítimas mortais e 18 feridos
