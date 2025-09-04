Menu
  Noticiário das 15h
  04 set, 2025
Elevador da Glória. GPIAAF concluiu perícias no local e remete informações para sexta-feira

04 set, 2025 - 13:59 • Lusa

O acidente provocou pelo menos 16 mortos e mais de duas dezenas de feridos, cinco dos quais em estado crítico.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), em conjunto com outras entidades, concluiu as perícias no local do descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, remetendo informações para sexta-feira.

"O GPIAAF, em conjunto com a Polícia Judiciária (PJ) e a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) terminou a recolha de indícios no local. Durante a tarde de amanhã [sexta-feira] vai publicar uma Nota Informativa a dar conta das constatações iniciais e da orientação que a investigação irá prosseguir", avançou hoje à agência Lusa fonte deste organismo público.

Na quarta-feira, o GPIAAF adiantou à Lusa que iria abrir uma investigação ao acidente, que ocorreu pelas 18h04 desse dia, causando pelo menos 16 mortos e mais de duas dezenas de feridos, cinco dos quais em estado crítico, acrescentando que, devido à limitação de recursos humanos existentes na área ferroviária, apenas na manhã de hoje iniciaria "a recolha de evidências no local".

Fontes do setor ferroviário explicaram à Lusa que, desde agosto de 2023, que o GPIAAF apenas dispõe de um investigador para este setor, e que, desde março deste ano, que o organismo aguarda que o processo de admissão de um segundo investigador tenha autorização por parte do Ministério das Finanças.

O primeiro-ministro afirmou hoje que estão confirmados 16 mortos e cinco feridos em estado crítico no acidente de quarta-feira com o elevador da Glória.

Luís Montenegro fez uma declaração à comunicação social, sem direito a perguntas, no final da reunião do Conselho de Ministros, ao lado do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que participou na parte final do encontro, a convite do primeiro-ministro.

O Governo decretou um dia de luto nacional hoje, enquanto a Câmara Municipal de Lisboa decidiu adotar três dias de luto municipal.

O elevador da Glória liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

