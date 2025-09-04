Menu
Elevador da Glória. Keir Starmer apresenta condolências a Portugal

04 set, 2025 - 15:10 • Lusa

A declaração foi feita durante a abertura da reunião dos países que integram a coligação que se disponibilizou para contribuir para a segurança da Ucrânia no pós-guerra, liderada pelo Reino Unido e por França.

A+ / A-

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, apresentou condolências a Portugal pelo acidente de quarta-feira com o elevador da Glória, em Lisboa, durante uma reunião com líderes internacionais, incluindo o homólogo português, Luís Montenegro.

A declaração foi feita durante a intervenção hoje de manhã por videoconferência durante a abertura da reunião dos países que integram a coligação que se disponibilizou para contribuir para a segurança da Ucrânia no pós-guerra, liderada pelo Reino Unido e por França.

"O primeiro-ministro começou por apresentar as condolências do Reino Unido a Portugal, na sequência do trágico acidente ocorrido ontem [quarta-feira] à noite em Lisboa", referiu um comunicado do executivo britânico.

Na reunião da chamada Coligação dos Dispostos participou, por videoconferência, o chefe do Governo português, Luís Montenegro, bem como o antecessor António Costa, atual presidente do Conselho Europeu, que está em Paris, onde decorreu o encontro.

O primeiro-ministro português afirmou hoje que estão confirmados 16 mortos e cinco feridos em estado crítico no acidente de quarta-feira com o elevador da Glória, em Lisboa.

Luís Montenegro fez uma declaração à comunicação social, sem direito a perguntas, no final da reunião do Conselho de Ministros, ao lado do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que participou na parte final do encontro, a convite do primeiro-ministro.

Entre os afetados no acidente, que causou igualmente duas dezenas de feridos, constam portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

O elevador descarrilou na quarta-feira pelas 18:00, por causas ainda por determinar. O Governo decretou um dia de luto nacional, que se cumpre hoje.

A Câmara de Lisboa decretou três dias de luto municipal. O elevador da Glória, em funcionamento desde 1885, é operado pela Carris e liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros.

É considerado um dos ícones de Lisboa e muito procurado por turistas.

