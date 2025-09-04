Menu
  04 set, 2025
Elevador da Glória: Marcelo pede "apuramento das causas o mais rápido possível"

04 set, 2025 - 21:03 • Susana Madureira Martins , Ricardo Vieira

Presidente da República diz que esta "é uma hora de exigência e de responsabilidade". Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que "Lisboa e Portugal são terra de vida, paz, segurança".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pede o apuramento "o mais rápido possível" das causas e responsabilidades no acidente com o elevador da Glória, em Lisboa.

O chefe de Estado falava esta quinta-feira à noite aos jornalistas, após ter estado na missa de homenagem às vítimas mortais, que decorreu na Igreja de São Domingos, no Rossio.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) espera publicar relatório preliminar no espaço de 45 dias, mas sublinha que “os factos apurados ainda precisam de contexto”. Marcelo Rebelo de Sousa pede rapidez.

Cronologia. O que se sabe até agora sobre o acidente do Elevador da Glória?

Cronologia. O que se sabe até agora sobre o acidente do Elevador da Glória?

24 horas depois do acidente com o Elevador da Glór(...)

"É uma hora de exigência e de responsabilidade. Isso aconteceu desde o primeiro momento, nomeadamente por iniciativa do presidente da Câmara de Lisboa. A responsabilidade significa o apuramento das causas o mais rápido possível."

O Presidente da República saúda a decisão do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, em suspender a atividade dos elevadores da cidade, para a realização de vistorias, e considera que é preciso "aprender e prevenir para o futuro".

O Presidente da República mostrou-se também visivelmente preocupado em evitar uma perceção de que Lisboa tem um problema de segurança.

"Esta é também uma hora de afirmação de que Lisboa, como Portugal, além de acompanhar esta dor profundíssima, também faz questão de afirmar que Lisboa e Portugal são terra de vida, paz, segurança e por isso mesmo entendemos que vale a pena afirmar que essa vida, segurança e paz existem e vão existir. Por isso, a exigência e responsabilidade levam a apurar o que se passou", sublinhou.

"Vimos muitos mortos debaixo da carruagem". Os testemunhos do acidente no elevador da Glória
"Vimos muitos mortos debaixo da carruagem". Os testemunhos do acidente no elevador da Glória
