Elevador da Glória: Marcelo pede "apuramento das causas o mais rápido possível"

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) espera publicar relatório preliminar no espaço de 45 dias, mas sublinha que “os factos apurados ainda precisam de contexto”. Marcelo Rebelo de Sousa pede rapidez.

O chefe de Estado falava esta quinta-feira à noite aos jornalistas, após ter estado na missa de homenagem às vítimas mortais, que decorreu na Igreja de São Domingos, no Rossio.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pede o apuramento "o mais rápido possível" das causas e responsabilidades no acidente com o elevador da Glória, em Lisboa.

"É uma hora de exigência e de responsabilidade. Isso aconteceu desde o primeiro momento, nomeadamente por iniciativa do presidente da Câmara de Lisboa. A responsabilidade significa o apuramento das causas o mais rápido possível."

O Presidente da República saúda a decisão do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, em suspender a atividade dos elevadores da cidade, para a realização de vistorias, e considera que é preciso "aprender e prevenir para o futuro".

O Presidente da República mostrou-se também visivelmente preocupado em evitar uma perceção de que Lisboa tem um problema de segurança.

"Esta é também uma hora de afirmação de que Lisboa, como Portugal, além de acompanhar esta dor profundíssima, também faz questão de afirmar que Lisboa e Portugal são terra de vida, paz, segurança e por isso mesmo entendemos que vale a pena afirmar que essa vida, segurança e paz existem e vão existir. Por isso, a exigência e responsabilidade levam a apurar o que se passou", sublinhou.