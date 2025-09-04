Menu
Elevador da Glória. PJ cria linha de informação oficial para familiares das vítimas e entidades

04 set, 2025 - 11:21 • Olímpia Mairos

A Polícia Judiciária expressa a sua “profunda consternação e solidariedade para com as vítimas e seus familiares”.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta quinta-feira, a criação de uma linha direta de informação oficial direcionada a entidades oficiais e a familiares das vítimas do trágico acidente ocorrido no Elevador da Glória.

O contacto pode ser feito através do número de telefone 211 968 000 ou do e-mail chefepiquetelx@pj.pt.

“Para um eficaz e ágil desempenho deste serviço, roga-se que apenas familiares, amigos próximos e entidades oficiais o utilizem”, pede a PJ, em comunicado.

A Polícia Judiciária exprime ainda a sua profunda consternação e solidariedade para com as vítimas e seus familiares e assegura que “tudo fará, no âmbito da investigação em curso e da identificação humana, para o cabal apuramento dos factos”, em articulação com outras entidades envolvidas.

A investigação em curso, que inclui a identificação das vítimas, está a ser desenvolvida em articulação com o Ministério Público, o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, a Polícia de Segurança Pública e as Autoridades de Proteção Civil.

