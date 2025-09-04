Menu
  • Noticiário das 19h
  • 04 set, 2025
Guarda-freio, ex-árbitro e trabalhadores da Santa Casa entre os mortos no Elevador da Glória

04 set, 2025 - 18:23 • Ricardo Vieira

Desastre de quarta-feira, no coração de Lisboa, provocou 16 mortos e 21 feridos, cinco em estado grave.

A identidade de duas vítimas mortais portuguesas do desastre no Elevador da Glória, em Lisboa, foi confirmada. A Santa Casa também revela que quatro dos seus funcionários estão entre os mortos do acidente.

A primeira vítima identificada é André Marques, de 40 anos, o guarda-freio do Elevador da Glória, que descarrilou na quarta-feira à tarde.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A informação foi avançada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes (SITRA), numa mensagem de condolências publicada nas redes sociais.

"O SITRA vem por este meio endereçar as mais profundas e sentidas condolências a todos os familiares, amigos e colegas do Guarda-Freio ao serviço da Empresa Carris André Jorge Gonçalves Marques, que veio a falecer durante o dia de hoje (03-09-2025), depois do trágico e fatídico acidente que ocorreu com o ascensor da Glória em Lisboa."

"Endereçamos também assim as nossas condolências aos familiares e amigos das vítimas do acidente e desejamos as rápidas melhoras assim como a melhor recuperação aos restantes feridos face ao acidente", sublinha o SITRA.

"Vimos muitos mortos debaixo da carruagem". Os testemunhos do acidente no elevador da Glória

A segunda vítima mortal a ser confirmada é Pedro Manuel Alves Trindade, docente do Instituto Superior de Gestão e ex-árbitro da Associação de Voleibol de Lisboa.

A informação foi avançada pela Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) e pelo Instituto Superior de Gestão.

"A Federação Portuguesa de Voleibol está profundamente consternada com a tragédia, que vitimou um antigo membro da sua comunidade: Pedro Manuel Alves Trindade. Ex-árbitro da Associação de Voleibol de Lisboa, Pedro Trindade também exerceu funções de dirigente na mesma entidade", adianta a FPV.

A Federação Portuguesa de Voleibol enderença "as mais sinceras condolências a todos os que foram afetados por este trágico acontecimento. Que possam encontrar força e conforto uns nos outros para superar este momento tão difícil".

O Instituto Superior de Gestão também manifestou "profunda tristeza" pela morte do Professor Pedro Alves Trindade, "ilustre docente que ao longo da sua carreira se destacou pela dedicação, competência e humanidade com que sempre serviu a nossa comunidade educativa".

Quatro trabalhadores da Santa Casa entre os mortos

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa confirma o falecimento de quatro dos seus trabalhadores, na sequência do acidente no Elevador da Glória.

"A família Santa Casa está de luto e as palavras não chegam para expressar a enorme tristeza que nos une neste momento de dor e consternação", refere a instituição, em comunicado enviado à Renascença.

A Santa Casa adianta que dois colaboradores "permanecem hospitalizados, tendo-lhes já endereçado os votos de rápidas melhoras".

Entretanto, a Procuradoria-Geral da República (PGR) divulgou esta quinta-feira a nacionalidade de oito das 16 vítimas mortais do acidente no Elevador da Glória, em Lisboa.

"Foi possível, até ao momento, identificar oito vítimas mortais, cinco de nacionalidade portuguesa, duas de nacionalidade coreana e uma de nacionalidade suíça ", informa a PGR, em comunicado enviado à Renascença.

