Homens armados invadiram um porta-contentores ao largo do Algarve

04 set, 2025 - 16:27

Duas pessoas foram feitas reféns no navio “Odysseus”, com bandeira da Libéria.

Homens armados invadiram um porta-contentores ao largo do Algarve, avançou esta quinta-feira o Correio da Manhã.

Duas pessoas foram feitas reféns no navio “Odysseus”. Entretanto, já terão sido libertadas.

A Marinha Portuguesa mobilizou vários meios para junto do navio, entre os quais um helicóptero, após ter recebido uma mensagem de alerta na última madrugada.

O porta-contentores, com bandeira da Libéria, partiu de Vigo, no norte de Espanha, e dirigia-se para Málaga, quando se desviou da rota, aproximando-se da costa, ao largo de Lagos.

Contactada pela Renascença, a Marinha Portuguesa promete mais esclarecimentos através de um comunicado.

