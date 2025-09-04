Hoteleiros convictos de que acidente no Elevador da Glória não afetará o Turismo

04 set, 2025 - 11:30 • Rita Vila Real
O presidente da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), Bernardino Trindade, reage com pesar ao acidente no elevador da Glória, em Lisboa, mas mostra-se convicto de que o turismo português não sairá afetado pela tragédia.
"O cliente, um pouco por todo o mundo, sente confiança em vir para Portugal e estou convicto que esta confiança não foi abalada", diz Bernardo Trindade, em entrevista à Renascença.
"Estes incidentes, na sua diferente natureza, acontecem um pouco por todo o mundo", aponta Trindade, sugerindo "serenidade não só de avaliar as consequências, os impactos, as causas, mas também no sentido de olhar para o momento com alguma prudência".
Neste momento, a AHP defende que é preciso "fazer o levantamento das causas que motivaram este acidente e atuar nesse sentido", para poder transmitir a ideia de que Portugal é um país "seguro, é um país moderno, onde as melhores práticas acontecem, é muitas vezes valorizado e referenciado exatamente por estas características".
A Associação de Hotelaria de Portugal deixa uma nota de pesar e manifesta "solidariedade a todas as famílias das vítimas e aos sofridos".