  • Noticiário das 13h
  • 04 set, 2025
Em Destaque
Elevador da Glória

Hoteleiros convictos de que acidente no Elevador da Glória não afetará o Turismo

04 set, 2025 - 11:30 • Rita Vila Real

Presidente da Associação da Hotelaria de Portugal diz que o país tem de ter "serenidade" e "olhar para o momento com alguma prudência".

O presidente da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), Bernardino Trindade, reage com pesar ao acidente no elevador da Glória, em Lisboa, mas mostra-se convicto de que o turismo português não sairá afetado pela tragédia.

"O cliente, um pouco por todo o mundo, sente confiança em vir para Portugal e estou convicto que esta confiança não foi abalada", diz Bernardo Trindade, em entrevista à Renascença.

"Estes incidentes, na sua diferente natureza, acontecem um pouco por todo o mundo", aponta Trindade, sugerindo "serenidade não só de avaliar as consequências, os impactos, as causas, mas também no sentido de olhar para o momento com alguma prudência".

Neste momento, a AHP defende que é preciso "fazer o levantamento das causas que motivaram este acidente e atuar nesse sentido", para poder transmitir a ideia de que Portugal é um país "seguro, é um país moderno, onde as melhores práticas acontecem, é muitas vezes valorizado e referenciado exatamente por estas características".

A Associação de Hotelaria de Portugal deixa uma nota de pesar e manifesta "solidariedade a todas as famílias das vítimas e aos sofridos".

Saiba Mais
