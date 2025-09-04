Menu
  Noticiário das 18h
  04 set, 2025
Inspeção ao Elevador da Glória "parece ter sido bem efetuada". Carris tem "investido fortemente na manutenção"

04 set, 2025 - 16:33 • Ricardo Vieira

"Segurança é uma prioridade absoluta da Carris há 152 anos e seremos intransigentes no apuramento das causas deste acidente", afirma Pedro de Brito Bogas.

O presidente do conselho de administração da Carris, Pedro de Brito Bogas, diz que a empresa duplicou o investimento em manutenção nos últimos anos e que a inspeção realizada no dia do acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, "parece ter sido bem efetuada".

"Essa matéria será apurada no âmbito do inquérito pelos peritos e pelos técnicos se efetivamente essas inspeções foram ou não bem efetuadas. Do nosso lado, Carris, avaliamos essas inspeções e a nós parece-nos que foram bem efetuadas, mas vamos ver o que se apurou no âmbito do inquérito", declarou Pedro de Brito Bogas, em conferência de imprensa.

A descarrilamento do Elevador da Glória, entre os Restauradores e o Bairro Alto, provocou na quarta-feira 16 mortos e 21 feridos, cinco em estado grave.

O presidente da Carris diz que "a segurança é uma prioridade absoluta da Carris há 152 anos" e a empresa de transportes públicos, responsável pelo Elevador da Glória, "será intransigente no apuramento das causas deste acidente".

"Vimos muitos mortos debaixo da carruagem". Os testemunhos do acidente no elevador da Glória

Inspeções periódicas mantiveram-se "sem qualquer falha"

A manutenção nos elevadores da Glória, Bica, Lavra e no Funicular da Graça , em Lisboa, está entregue a uma empresa externa "pelo menos desde 2007", indicou Pedro de Brito Bogas.

"Atualmente está a ser feita ao abrigo de um contrato celebrado no dia 20 de agosto, que iniciou a sua vigência a 31 de agosto", sublinhou.

Estão alocados a este contrato "seis técnicos enquadrados por três engenheiros da empresa prestadora. Sendo que dois elementos estão em permanência na empresa 24 horas por dia, acompanhados e fiscalizados por dois técnicos especializados da Carris".

As inspeções periódicas mantiveram-se "sem qualquer falha", garante o presidente da Carris, e as inspeções diárias "estão devidamente registadas".

O plano de manutenção do Elevador da Glória "foi escrupulosamente mantido", assegura o responsável.

Neste conferência de imprensa, Pedro de Brito Bogas garante que "a Carris tem investido nos últimos anos fortemente na manutenção, como ilustra o facto de entre 2015 e 2025 os custos com manutenção terem mais do que duplicado. Sendo que de 2022 para 2025, aumentaram 25%".

Vídeo. Descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa faz 15 vítimas mortais e 18 feridos

Manutenção por ajuste direto até novo concurso público

Questionado pelos jornalistas, o presidente da Carris esclareceu que celebrou um ajuste direto com a empresa MNTC para a manutenção dos ascensores e elevador em Lisboa, após um concurso público ter ficado deserto.

"Desde 2019 que é essa empresa que referiu que está a assegurar a manutenção dos ascensores e do elevadores. Em 2022, essa empresa voltou a apresentar a proposta vencedora. Este ano, lançamos novo concurso com preço de base atualizado - de 995 mil euros para 1,2 milhões de euros (...). O concurso ficou deserto", começou por explicar.

"Celebramos um ajuste direto com a empresa que está a assegurar manutenção por prazo de cinco meses, o prazo para lançarmos um concurso público, no início deste mês. Foi essa a razão que levou à celebração do ajuste direto", sublinha Pedro de Brito Bogas.

Técnicos da Carris "estão perplexos"

Além da empresa externa, o responsável sublinha que a Carros tem "muitos técnicos que trabalham nesta área há muitos anos, com 30 e 40 anos de casa", e que "conhecem muito bem" os elevadores da cidade.

Pedro de Brito Bogas confessa que os técnicos da Carris "eles estão perplexos com esta situação".

"Por isso, estamos a tentar apurar com todo o rigor o que se passou, porque se fosse algo evidente já teríamos com certeza apurado", afirma o presidente da Carris, que fala numa "situação perfeitamente inimaginável, inusitada".


