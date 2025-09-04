Inspeção ao Elevador da Glória "parece ter sido bem efetuada". Carris tem "investido fortemente na manutenção"

04 set, 2025 - 16:33 • Ricardo Vieira
O presidente do conselho de administração da Carris, Pedro de Brito Bogas, diz que a empresa duplicou o investimento em manutenção nos últimos anos e que a inspeção realizada no dia do acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, "parece ter sido bem efetuada".
"Essa matéria será apurada no âmbito do inquérito pelos peritos e pelos técnicos se efetivamente essas inspeções foram ou não bem efetuadas. Do nosso lado, Carris, avaliamos essas inspeções e a nós parece-nos que foram bem efetuadas, mas vamos ver o que se apurou no âmbito do inquérito", declarou Pedro de Brito Bogas, em conferência de imprensa.
A descarrilamento do Elevador da Glória, entre os Restauradores e o Bairro Alto, provocou na quarta-feira 16 mortos e 21 feridos, cinco em estado grave.
O presidente da Carris diz que "a segurança é uma prioridade absoluta da Carris há 152 anos" e a empresa de transportes públicos, responsável pelo Elevador da Glória, "será intransigente no apuramento das causas deste acidente".
A manutenção nos elevadores da Glória, Bica, Lavra e no Funicular da Graça , em Lisboa, está entregue a uma empresa externa "pelo menos desde 2007", indicou Pedro de Brito Bogas.
"Atualmente está a ser feita ao abrigo de um contrato celebrado no dia 20 de agosto, que iniciou a sua vigência a 31 de agosto", sublinhou.
Estão alocados a este contrato "seis técnicos enquadrados por três engenheiros da empresa prestadora. Sendo que dois elementos estão em permanência na empresa 24 horas por dia, acompanhados e fiscalizados por dois técnicos especializados da Carris".
As inspeções periódicas mantiveram-se "sem qualquer falha", garante o presidente da Carris, e as inspeções diárias "estão devidamente registadas".
O plano de manutenção do Elevador da Glória "foi escrupulosamente mantido", assegura o responsável.
Neste conferência de imprensa, Pedro de Brito Bogas garante que "a Carris tem investido nos últimos anos fortemente na manutenção, como ilustra o facto de entre 2015 e 2025 os custos com manutenção terem mais do que duplicado. Sendo que de 2022 para 2025, aumentaram 25%".
Questionado pelos jornalistas, o presidente da Carris esclareceu que celebrou um ajuste direto com a empresa MNTC para a manutenção dos ascensores e elevador em Lisboa, após um concurso público ter ficado deserto.
"Desde 2019 que é essa empresa que referiu que está a assegurar a manutenção dos ascensores e do elevadores. Em 2022, essa empresa voltou a apresentar a proposta vencedora. Este ano, lançamos novo concurso com preço de base atualizado - de 995 mil euros para 1,2 milhões de euros (...). O concurso ficou deserto", começou por explicar.
"Celebramos um ajuste direto com a empresa que está a assegurar manutenção por prazo de cinco meses, o prazo para lançarmos um concurso público, no início deste mês. Foi essa a razão que levou à celebração do ajuste direto", sublinha Pedro de Brito Bogas.
Além da empresa externa, o responsável sublinha que a Carros tem "muitos técnicos que trabalham nesta área há muitos anos, com 30 e 40 anos de casa", e que "conhecem muito bem" os elevadores da cidade.
Pedro de Brito Bogas confessa que os técnicos da Carris "eles estão perplexos com esta situação".
"Por isso, estamos a tentar apurar com todo o rigor o que se passou, porque se fosse algo evidente já teríamos com certeza apurado", afirma o presidente da Carris, que fala numa "situação perfeitamente inimaginável, inusitada".