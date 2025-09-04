Inspeção ao Elevador da Glória "parece ter sido bem efetuada". Carris tem "investido fortemente na manutenção"

O presidente do conselho de administração da Carris, Pedro de Brito Bogas, diz que a empresa duplicou o investimento em manutenção nos últimos anos e que a inspeção realizada no dia do acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, "parece ter sido bem efetuada".

"Essa matéria será apurada no âmbito do inquérito pelos peritos e pelos técnicos se efetivamente essas inspeções foram ou não bem efetuadas. Do nosso lado, Carris, avaliamos essas inspeções e a nós parece-nos que foram bem efetuadas, mas vamos ver o que se apurou no âmbito do inquérito", declarou Pedro de Brito Bogas, em conferência de imprensa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A descarrilamento do Elevador da Glória, entre os Restauradores e o Bairro Alto, provocou na quarta-feira 16 mortos e 21 feridos, cinco em estado grave. O presidente da Carris diz que "a segurança é uma prioridade absoluta da Carris há 152 anos" e a empresa de transportes públicos, responsável pelo Elevador da Glória, "será intransigente no apuramento das causas deste acidente".

"Vimos muitos mortos debaixo da carruagem". Os testemunhos do acidente no elevador da Glória

Inspeções periódicas mantiveram-se "sem qualquer falha"

A manutenção nos elevadores da Glória, Bica, Lavra e no Funicular da Graça , em Lisboa, está entregue a uma empresa externa "pelo menos desde 2007", indicou Pedro de Brito Bogas. "Atualmente está a ser feita ao abrigo de um contrato celebrado no dia 20 de agosto, que iniciou a sua vigência a 31 de agosto", sublinhou. Estão alocados a este contrato "seis técnicos enquadrados por três engenheiros da empresa prestadora. Sendo que dois elementos estão em permanência na empresa 24 horas por dia, acompanhados e fiscalizados por dois técnicos especializados da Carris". As inspeções periódicas mantiveram-se "sem qualquer falha", garante o presidente da Carris, e as inspeções diárias "estão devidamente registadas". O plano de manutenção do Elevador da Glória "foi escrupulosamente mantido", assegura o responsável. Neste conferência de imprensa, Pedro de Brito Bogas garante que "a Carris tem investido nos últimos anos fortemente na manutenção, como ilustra o facto de entre 2015 e 2025 os custos com manutenção terem mais do que duplicado. Sendo que de 2022 para 2025, aumentaram 25%".

Vídeo. Descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa faz 15 vítimas mortais e 18 feridos