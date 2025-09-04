Menu
  • Noticiário das 16h
  • 04 set, 2025
Inspeção ao Elevador da Glória "parece ter sido bem efetuada". Carris tem "investido nos últimos anos fortemente na manutenção"

04 set, 2025 - 16:33 • Ricardo Vieira

"Segurança é uma prioridade absoluta da Carris há 152 anos e seremos intransigentes no apuramento das causas deste acidente", afirma Pedro de Brito Bogas.

O presidente do conselho de administração da Carris, Pedro de Brito Bogas, diz que a empresa duplicou o investimento em manutenção nos últimos anos e que a inspeção realizada no dia do acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, "parece ter sido bem efetuada".

"Essa matéria será apurada no âmbito do inquérito pelos peritos e pelos técnicos se efetivamente essas inspeções foram ou não bem efetuadas. Do nosso lado, Carris, avaliamos essas inspeções e a nós parece-nos que foram bem efetuadas, mas vamos ver o que se apurou no âmbito do inquérito", declarou Pedro Bogas de Brito, em conferência de imprensa.

A descarrilamento do Elevador da Glória, entre os Restauradores e o Bairro Alto, provocou na quarta-feira 16 mortos e 21 feridos, cinco em estado grave.

O presidente da Carris diz que "a segurança é uma prioridade absoluta da Carris há 152 anos" e a empresa de transportes públicos, responsável pelo Elevador da Glória, "será intransigente no apuramento das causas deste acidente".

[em atualização]

