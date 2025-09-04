Instituto do Sangue reforçou reservas nos hospitais que receberam vítimas do Elevador da Glória

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) acionou um plano de contingência e reforçou as reservas de sangue dos hospitais que deram resposta às vítimas do acidente de quarta-feira no elevador das Glória, em Lisboa.

À Renascença, Maria Antónia Escoval, presidente do Instituto Português de Sangue e Transplantação diz que se trata de "uma medida de prevenção". As reservas "dos centros do Porto e de Coimbra" foram enviadas para Lisboa para salvaguardar possíveis "necessidades superiores, para estarmos prontos a a responder em devido tempo".

Até ao momento, a presidente do IPSM diz que ainda "não houve necessidade de utilizar", e que os cuidados de saúde foram assegurados de forma "controlada" durante a noite de quarta-feira.

Até agora, foram registadas 16 mortos.

O responsável adiantou ainda que os feridos estão distribuídos pelos hospitais de São José, Santa Maria, São Francisco Xavier, Cascais e Amadora-Sintra.

O elevador da Glória, que descarrilou ao final da tarde de quarta-feira, na Calçada da Glória, em Lisboa, é gerido pela Carris.

O ascensor liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

Na sequência do acidente, a Câmara de Lisboa decretou três dias de luto na cidade e o Governo um dia de luto nacional, que se assinala esta quinta-feira.