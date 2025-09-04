Menu
Levantado desaconselhamento de banhos na praia de Matosinhos

04 set, 2025 - 19:00 • Lusa

Esta foi a quinta vez desde o arranque da época balnear que os banhos foram desaconselhados na praia de Matosinhos.

A+ / A-

A ida a banhos na praia de Matosinhos, no distrito do Porto, está novamente permitida, depois de ter sido desaconselhada na terça-feira devido à contaminação microbiológica da água, informou esta quinta-feira a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Os banhos estavam desaconselhados porque as análises revelaram a presença de bactérias patogénicas ("Escherichia coli" e enterococos intestinais) na água, referiu.

Entretanto, uma nova análise à qualidade da água mostrou que os valores microbiológicos estavam dentro dos padrões de qualidade, daí o levantamento do desaconselhamento da ida a banhos.

Esta foi a quinta vez desde o arranque da época balnear que os banhos foram desaconselhados na praia de Matosinhos, segundo informação do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).

Em 2024, a água da praia de Matosinhos foi classificada como má, depois de em 2023 ter sido tida como aceitável e em 2022 como boa.

No concelho de Matosinhos, no distrito do Porto, a época balnear arrancou a 14 de junho e termina a 14 de setembro.

