Maioria dos feridos no acidente do Elevador da Glória são estrangeiros. Conheça as nacionalidades

A maioria dos feridos no acidente do Elevador da Glória são estrangeiros.

De acordo com Margarida Castro Martins, diretora do Serviço Municipal da Proteção Civil de Lisboa, entre as vítimas transportadas para os hospitais há quatro portugueses, dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, uma francesa, um suíço e um marroquino. Falta ainda apurar a nacionalidade de quatro feridos.

O acidente vitimou mortalmente 17 pessoas. Dois dos feridos graves de quarta-feira morreram durante a madrugada no hospital. Entre as vítimas mortais estarão cidadãos de várias nacionalidades.

Esta quinta-feira é dia de luto nacional e Lisboa decretou três dias de luto municipal.

Também o parlamento Europeu tem, esta quinta-feira, as bandeiras a meia haste em Bruxelas, Estrasburgo e Lisboa, associando-se ao luto português, após o acidente com o Elevador da Glória.