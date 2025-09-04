Menu
Transportes

Manutenção do Elevador da Glória incluía inspeção diária do cabo de tração

04 set, 2025 - 15:51 • João Pedro Quesado

Contrato de manutenção terminou a 31 de agosto de 2025, e Carris indica que celebrou um ajuste direto para compensar cancelamento do novo concurso. Mas o ascensor da Carris foi alvo de inspeção no dia do acidente.

A+ / A-

O plano de manutenção do Elevador da Glória incluía a verificação diária do cabo de tração, um dos elementos apontados inicialmente como potencial causa do acidente, esta quarta-feira, do histórico ascensor da Carris.

Segundo o caderno de encargos do contrato de manutenção que terminou a 31 de agosto de 2025, os ascensores do Lavra e da Glória tinham um plano de manutenção diária, semanal, mensal e semestral.

O plano de manutenção diária inclui não só a verificação do cabo de tração como a limpeza e lubrificação do pantógrafo (mecanismo montado no topo que recebe a alimentação de energia elétrica), a verificação da carga das baterias e a inspeção visual de correntes e ferragens dos bogies (o nome dado aos conjuntos das rodas no material ferroviário).

Em 2018, o Público noticiou um descarrilamento do Elevador da Glória, sem feridos. O acidente de então deveu-se à inexistência da saliência que deve estar presente no interior das rodas dos veículos ferroviários, assegurando que as rodas são guiadas pelo carril.

O Elevador da Glória foi, de acordo com a SIC Notícias, alvo de inspeção entre as 9h13 e as 9h46. O relatório da empresa indica que faltavam 263 dias para a mudança do cabo de tração, indicando ainda um período de 600 dias para essa troca.

Ascensor teve reparação intermédia em 2024

O relatório da MNTC, empresa que teve o contrato de manutenção entre 31 de agosto de 2022 e 31 de agosto de 2025, indica ainda que o ascensor tinha todas as condições para a operação. É ainda apontada a conformidade das correntes e ferragens dos bogies, dos carris, da rede aérea, e do cabo de equilíbrio.

A inspeção do cabo de equilíbrio é efetuada através da descida de um técnico ao fosso por debaixo do carris, durante a qual o ascensor deve fazer uma viagem completa, para permitir a observação de todo o cabo. O documento indica que se deve "parar de imediato" no caso de haver "fios partidos".

Segundo o caderno de encargos do contrato de manutenção, "em condições normais de funcionamento, o cabo é substituído após 1500 dias de trabalho e/ou em cada reparação intermédia e geral". O relatório e contas de 2024 da Carris indica que a reparação intermédia do ascensor da Glória foi efetuada no ano passado, tal como já tinha indicado o presidente da Carris.

O plano especificado pelo caderno de encargos estipula que a manutenção semanal deve incluir a verificação de componentes como a válvula do guarda-freio, os depósitos de ar e cancelas, e uma purga do compressor, entre outras tarefas. No caso da manutenção mensal, é acrescentada a verificação do motor de tração.

A manutenção semestral, mais exigente, inclui a limpeza do canal do cabo de tração e a lubrificação da guia das roldanas.

O Portal Base, onde são publicados os procedimentos de contratação pública, não tem nenhuma informação sobre um novo contrato de manutenção dos ascensores da Carris. Segundo o jornal ECO, o concurso para um novo contrato foi cancelado pela Carris a 14 de agosto, por todas as propostas terem ficado acima do valor definido para o contrato.

Na conferência de imprensa na tarde desta quinta-feira, Pedro Bogas, presidente da Carris, revelou que foi celebrado um ajuste direto a 22 de agosto com a mesma empresa, a MNTC, por cinco meses, para fazer a ponte até à conclusão de um novo concurso público.

[notícia atualizada às 16h41 com novas informações da Carris sobre o contrato de manutenção]

Saiba Mais
