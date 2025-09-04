Marcelo e Montenegro depositam flores no Elevador da Glória

04 set, 2025 - 20:20 • Ricardo Vieira
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, depositaram esta quinta-feira ao início da noite ramos de flores brancas no Elevador da Glória, um dia depois do trágico acidente mortal.
O gesto simbólico - em dia de luto nacional - foi seguido de um momento de silêncio em homenagem às vítimas do descarrilamento.
Marcelo e Montenegro, acompanhados do autarca de Lisboa, Carlos Moedas, deslocaram-se a pé ao Elevador da Glória após uma missa pelas vítimas do acidente que provocou 16 mortos e duas dezenas de feridos.
A missa foi presidida pelo patriarca de Lisboa. D. Rui Valério pediu orações para as vítimas e familiares e disse que "não estão sozinhos".
D. Rui Valério presidiu a uma missa pelas vítimas (...)
Após a missa, o Presidente da República disse aos jornalistas que esta é a hora de "respeitar o luto", "tratar dos feridos", agradecer a todos os operacionais que estiveram envolvidos no socorro e de apurar as causas do acidente "o mais rápido possível".
Para Marcelo Rebelo de Sousa, é preciso "apreender e prevenir para o futuro". Por isso, considera importante a decisão de suspender e vistoriar os restantes elevadores de Lisboa.
“Tal como disse D. Rui Valério, esta é também uma hora de afirmação de que Lisboa, como Portugal, além de acompanhar esta dor profundíssima, também faz questão de afirmar que Lisboa e Portugal são terra de vida, paz, segurança e, por isso mesmo, entendemos que vale a pena afirmar que essa vida, segurança e paz existem e vão existir. Por isso, a exigência e responsabilidade levam a apurar o que se passou", sublinhou o Presidente da República.