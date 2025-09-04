Marinha restaura segurança em cargueiro ao largo do Algarve

Elementos da Autoridade Marítima e da Marinha garantiram a segurança do navio mercante “Odysseus”, de bandeira da Libéria, que se dirige agora para o Porto de Sines



De acordo com um comunicado da Marinha, enviado à Renascença, o porta-contentores alertou a noite passada, pelas 23h00, as autoridades portuguesas para a presença de elementos estranhos a bordo e solicitou assistência.

Esta quinta-feira de manhã, uma equipa conjunta da Autoridade Marítima Nacional e da Marinha entrou a bordo do navio, ao largo do Algarve, e garantiu as condições de segurança para a tripulação.

O comunicado não indica quantos e quem eram os elementos estranhos detetados a bordo e se chegaram a fazer reféns, como indicou o jornal Correio da Manhã.

Apesar das tentativas da Renascença, já depois deste comunicado, não foi possível obter mais informações junto da Marinha portuguesa.

[notícia atualizada às 18h49 - com comunicado da Marinha]