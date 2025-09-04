Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 04 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Marinha restaura segurança em cargueiro ao largo do Algarve

04 set, 2025 - 16:27 • Pedro Mesquita

“Odysseus”, com bandeira da Libéria, emitiu um alerta após serem detetados a bordo elementos estranhos à tripulação. Navio dirige-se agora para o porto de Sines.

A+ / A-

Elementos da Autoridade Marítima e da Marinha garantiram a segurança do navio mercante “Odysseus”, de bandeira da Libéria, que se dirige agora para o Porto de Sines

De acordo com um comunicado da Marinha, enviado à Renascença, o porta-contentores alertou a noite passada, pelas 23h00, as autoridades portuguesas para a presença de elementos estranhos a bordo e solicitou assistência.

Esta quinta-feira de manhã, uma equipa conjunta da Autoridade Marítima Nacional e da Marinha entrou a bordo do navio, ao largo do Algarve, e garantiu as condições de segurança para a tripulação.

O comunicado não indica quantos e quem eram os elementos estranhos detetados a bordo e se chegaram a fazer reféns, como indicou o jornal Correio da Manhã.

Apesar das tentativas da Renascença, já depois deste comunicado, não foi possível obter mais informações junto da Marinha portuguesa.

[notícia atualizada às 18h49 - com comunicado da Marinha]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 04 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar