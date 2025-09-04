Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 04 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Massacre do funicular de Lisboa". Elevador da Glória em destaque na imprensa internacional

04 set, 2025 - 07:35 • Teresa Almeida

O descarrilamento do Elevador da Glória, que provocou 15 mortos e 23 feridos, ganhou eco imediato na imprensa internacional e domina manchetes em vários países.

A+ / A-

O acidente com o Elevador da Glória, que fez 15 mortos, é notícia em vários títulos de imprensa de todo o mundo.

O francês “Le Monde” cita o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que disse aos jornalistas que uma tragédia assim “nunca aconteceu" na cidade. Já o "Le Figar"o destaca o facto de o veículo ter ficado completamente destruído.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em Espanha, o acidente é também noticia no site do "El País" que confirma que entre os feridos há dois espanhóis. A mesma notícia está em destaque no "El Mundo" online, que escolheu o descarrilamento como manchete.

Do outro lado do Atlântico, o "The New York Times" também fez do acidente do Elevador da Glória uma das notícias principais do site. "The Washington Post", NBC, CBS e CNN também falam do acidente.

Já no Brasil, o "Folha de São Paulo" destaca o acidente e refere que nao há brasileiros entre as vítimas, até ao momento.

No Reino Unido, a tragédia do Ascensor da Glória está na abertura do site do "The Guardian" e a BBC online, que teve mesmo um minuto a minuto sobre o acidente, fala agora de um país em choque.

O italiano "La Stampa" escreve sobre o que chama de "massacre do funicular de Lisboa".

Também a revista alemã "Der Spiegel" dá destaque ao descarrilamento e até a Turquia, através do “Daily Sabah” destaca o acidente com as palavras de condolências às famílias do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e do luto de três dias decretado em Lisboa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 04 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar