"Massacre do funicular de Lisboa". Elevador da Glória em destaque na imprensa internacional

04 set, 2025 - 07:35 • Teresa Almeida
O acidente com o Elevador da Glória, que fez 15 mortos, é notícia em vários títulos de imprensa de todo o mundo.
O francês “Le Monde” cita o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que disse aos jornalistas que uma tragédia assim “nunca aconteceu" na cidade. Já o "Le Figar"o destaca o facto de o veículo ter ficado completamente destruído.
Em Espanha, o acidente é também noticia no site do "El País" que confirma que entre os feridos há dois espanhóis. A mesma notícia está em destaque no "El Mundo" online, que escolheu o descarrilamento como manchete.
Do outro lado do Atlântico, o "The New York Times" também fez do acidente do Elevador da Glória uma das notícias principais do site. "The Washington Post", NBC, CBS e CNN também falam do acidente.
Já no Brasil, o "Folha de São Paulo" destaca o acidente e refere que nao há brasileiros entre as vítimas, até ao momento.
No Reino Unido, a tragédia do Ascensor da Glória está na abertura do site do "The Guardian" e a BBC online, que teve mesmo um minuto a minuto sobre o acidente, fala agora de um país em choque.
O italiano "La Stampa" escreve sobre o que chama de "massacre do funicular de Lisboa".
Também a revista alemã "Der Spiegel" dá destaque ao descarrilamento e até a Turquia, através do “Daily Sabah” destaca o acidente com as palavras de condolências às famílias do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e do luto de três dias decretado em Lisboa.