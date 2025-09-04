Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 04 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Moedas. Carris abre investigação interna e externa após tragédia em Lisboa

04 set, 2025 - 13:36 • Daniela Espírito Santo

Autarca de Lisboa assegura que foi feita uma "vistoria imediata" aos restantes funiculares da cidade e que só retomam atividade quando esta for concluída.

A+ / A-

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, anunciou ao país, esta quinta-feira, que pediu à Carris para que "abrisse uma investigação interna, mas também externa e independente" ao que ocorreu esta quarta-feira no Elevador da Glória.

O autarca assegurou, ainda, que uma "vistoria imediata" foi iniciada aos "restantes funiculares da cidade" para apurar a sua segurança e que os mesmos só voltarão a funcionar assim que a mesma esteja concluída.

Carlos Moedas fez uma declaração ao país na residência oficial do primeiro-ministro, minutos antes deste também falar e após ter participado na reunião do Conselho de Ministros, a convite de Montenegro.

O autarca aproveitou a declaração para agradecer o "apoio prestado" durante este "acidente sem precedentes" e pedir "apoio e celeridade na investigação". "Precisamos da ajuda de todos", diz, garantindo que se estão a "recolher todas as informações para poder apurar responsabilidades".

"Tudo o que se possa dizer agora é mera especulação", reitera, acrescentando, no entanto, que "a cidade precisa de respostas". "Sou, em nome dos lisboetas, o primeiro interessado em que tudo seja apurado", admite.

Moedas deixou, igualmente, a garantia de que a "empresa responsável dará todo o apoio às famílias" das vítimas e agradecendo a prontidão das equipas de resgate - que "chegaram ao local em escassos minutos" e cooperaram para auxiliar quem precisava - diz que a prioridade agora tem de ser dada a quem sofre. "Este é um momento de respeitar as vítimas mortais e as famílias. Eu estarei sempre ao lado dos lisboetas nos bons e nos maus momentos", rematou.

[Notícia atualizada às 14h07 de 4 de setembro de 2025 para acrescentar mais citações do discurso de Carlos Moedas]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 04 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar