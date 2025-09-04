Moedas. Carris abre investigação interna e externa após tragédia em Lisboa

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, anunciou ao país, esta quinta-feira, que pediu à Carris para que "abrisse uma investigação interna, mas também externa e independente" ao que ocorreu esta quarta-feira no Elevador da Glória.

O autarca assegurou, ainda, que uma "vistoria imediata" foi iniciada aos "restantes funiculares da cidade" para apurar a sua segurança e que os mesmos só voltarão a funcionar assim que a mesma esteja concluída.

Carlos Moedas fez uma declaração ao país na residência oficial do primeiro-ministro, minutos antes deste também falar e após ter participado na reunião do Conselho de Ministros, a convite de Montenegro.

O autarca aproveitou a declaração para agradecer o "apoio prestado" durante este "acidente sem precedentes" e pedir "apoio e celeridade na investigação". "Precisamos da ajuda de todos", diz, garantindo que se estão a "recolher todas as informações para poder apurar responsabilidades".

"Tudo o que se possa dizer agora é mera especulação", reitera, acrescentando, no entanto, que "a cidade precisa de respostas". "Sou, em nome dos lisboetas, o primeiro interessado em que tudo seja apurado", admite.

Moedas deixou, igualmente, a garantia de que a "empresa responsável dará todo o apoio às famílias" das vítimas e agradecendo a prontidão das equipas de resgate - que "chegaram ao local em escassos minutos" e cooperaram para auxiliar quem precisava - diz que a prioridade agora tem de ser dada a quem sofre. "Este é um momento de respeitar as vítimas mortais e as famílias. Eu estarei sempre ao lado dos lisboetas nos bons e nos maus momentos", rematou.

[Notícia atualizada às 14h07 de 4 de setembro de 2025 para acrescentar mais citações do discurso de Carlos Moedas]