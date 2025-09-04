🔴 Montenegro e Moedas falam ao país após tragédia no Elevador da Glória. Veja em direto

Menu
O primeiro-ministro e o presidente da Câmara de Lisboa fazem uma declaração ao país, após a reunião do Conselho de Ministros, na sequência do acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa. Tragédia fez 17 mortos e continuam nos hospitais 21 pessoas feridas.

  04 set, 2025
  • 04 set, 2025
04 set, 2025

Luís Montenegro e Carlos Moedas fazem uma declaração ao país, após a reunião do Conselho de Ministros, na sequência do acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa. O presidente da Câmara de Lisboa, participou na reunião do Executivo, a convite do primeiro-ministro.

O número de vítimas mortais na sequência do acidente com o elevador da Glória, em Lisboa, subiu para 17. Morreram esta madrugada dois dos feridos graves levados para os hospitais. A informação foi avançada por Margarida Santos Martins da Proteção Civil de Lisboa que não adianta a nacionalidade das vítimas.

Já sobre os feridos, a Proteção Civil revela há quatro portugueses, dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, uma francesa, um suíço e um marroquino. Falta ainda apurar a nacionalidade de quatro feridos.

O guarda-freio da composição é uma das vítimas mortais. O balanço foi atualizado pela Polícia Judiciária durante a madrugada desta quinta-feira, estando afastado o cenário de ação criminosa.

Esta quinta-feira é dia de luto nacional e Lisboa decretou três dias de luto municipal.

  04 set, 2025
  • 04 set, 2025
