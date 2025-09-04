Menu
  • Noticiário das 20h
  • 04 set, 2025
"Não estão sozinhos": Patriarca pede orações pelas vítimas do Elevador da Glória

04 set, 2025 - 20:14 • Ricardo Vieira , Susana Madureira Martins

D. Rui Valério presidiu a uma missa pelas vítimas da tragédia que matou 16 pessoas e provocou mais de duas dezenas de feridos.

O patriarca de Lisboa garante que as vítimas e familiares do acidente no Elevador da Glória “não estão sozinhos”.

Na homilia da missa pelas vítimas da tragédia no coração de Lisboa, esta quinta-feira ao final da tarde, na Igreja de São Domingos, no Rossio, D. Rui Valério pediu orações pelos mortos, feridos e familiares do desastre.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Não cessamos de orar por aqueles que partiram de forma tão repentina, pelos que sofrem nos hospitais, pelas famílias que choram, e por todos os que, no meio desta provação, procuram sentido e força para continuar", declarou o patriarca.

D. Rui Valério diz que o país está de "coração pesado" após uma tragédia em que "a máquina traiu-nos, a todos".

"Nesta hora de dor e luto, o nosso olhar está embaciado por lágrimas de sofrimento, de incredulidade, de amargura. A humanidade encara a máquina como auxílio, como aliada para a vida. Entre homem e máquina existiu sempre uma relação de confiança e por isso se deixa transportar por elas; trabalha os seus campos, usa-a para complexas operações… mas ontem a máquina traiu-nos, a todos, não só quem viajava a bordo daquele elevador", lamentou.

Na celebração presidida por D. Rui Valério, na Igreja de São Domingos, estiveram presentes o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas.

[em atualização]

