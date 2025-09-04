Operação Marquês. “É pecado ser amigo de Armando Vara?”

A tarde arranca como terminou a manhã: às 14h49 no Campus de Justiça fala-se do acordo económico fechado na Venezuela pelo governo liderado por José Sócrates.

O caso das denominadas “Casas da Venezuela” tem levado repetidamente o antigo primeiro-ministro a afirmar que foi extremamente vantajoso para o país. Nesta quinta-feira explicou que a “grande preocupação do governo era a energia” (já que, como explicou, o acordo pressuporia, a compra de petróleo venezuelano). Ou seja, para Sócrates “não tinha nada a ver com a Lena (…) são fantasias”.

O interrogatório já vai longo e, pela divisão de temas organizada pelo Tribunal, cabe agora aos advogados de defesa neste processo (que conta com 21 acusados) fazerem perguntas.

Desde que regressou da pausa para almoço, Sócrates ainda não sentiu necessidade de levantar a voz - a primeira vez será apenas às 16h03 defendendo-se sobre outro tópico, Vale do Lobo. Às 15h12 o antigo primeiro-ministro está de mãos nos bolsos a ouvir as questões - pose que rapidamente abandona, voltando ao habitual abanar de mãos sobre a barra do tribunal.

“Ninguém do governo português em janeiro de 2008 sabia de nada e, no entanto, a acusação diz que foram pagos mais de dois milhões de euros com contrapartidas corruptíveis em 2007. É um absurdo - ‘Show, Don’t Tell’”. Sócrates faz uso da expressão em inglês, recorrendo ao conselho que, durante a manhã, a juiz-presidente tinha dado.

Confrontado com documentos da época, nomeadamente uma nota do próprio gabinete de preparação para uma reunião na Venezuela em 2008, Sócrates fala num paradoxo, recusando qualquer ato corruptivo. “Como é que alguém faz pagamentos corruptos sobre algo que não existia? (...) É uma fabricação. Não existia no meu espírito, nas minhas intenções. Nunca ninguém me tinha falado disso”, garante.

Falta apenas pouco mais de uma hora para a sessão desta quinta-feira chegar ao fim. Não obstante, o coletivo de juízes manda avançar para a próxima secção da acusação: o empreendimento turístico de Vale do Lobo, no Algarve. Sócrates, com 67 anos, aparenta estar mais cansado do que noutros dias. Pede para que o novo tema comece apenas a ser falado na próxima semana, mas o apelo é recusado.

Cumprido um intervalo de 10 minutos, o antigo primeiro-ministro arranca com uma declaração introdutória. "Nunca troquei impressões sobre o empreendimento de Vale do Lobo, não me dizia nada (…) Não sabia quem eram os acionistas, não conhecia ninguém“. Regressando às decisões políticas que coincidem com o seu tempo de governação, argumenta que seria impossível o Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve ter tido como objetivo o benefício do empreendimento de Vale do Lobo - diz que o chamado PROTAL era, pelo contrário, “restritivo” a construções.

O projeto acabou por ser financiado pela Caixa Geral de Depósitos, liderada por Armando Vara (também acusado no processo). Sócrates assume, “com orgulho”, que é amigo de Vara, mas garante que nunca o nomeou para lugar algum. “Não sugeri Armando Vara e levantei objeções à nomeação (…) O ministro das Finanças Teixeira dos Santos apresentou-me o nome e eu disse: ‘é melhor pensar melhor nisso’ (…) Não está em causa a competência (…) mas acho que tem risco político” . O processo, explica Sócrates, terminou com a nomeação de Vara para a administração da CGD, dada a confiança que Teixeira dos Santos depositava no agora acusado.

Já fora da sala de audiências, o antigo primeiro-ministro reforça aos jornalistas presentes: “sou amigo do Armando Vara, isso torna-me responsável por alguma coisa? (…) isso é um pecado?”

É com Vale do Lobo no centro da conversa que termina, pelas 17h00, a última sessão desta semana. Os trabalhos regressam na próxima terça-feira às 09h30.