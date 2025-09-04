Menu
Ordem dos Médicos disponibiliza apoio às entidades de saúde e expressa "consternação e solidariedade"

04 set, 2025 - 13:19 • Olímpia Mairos

A entidade que regula a prática médica em Portugal destaca “a coragem, prontidão, dedicação e capacidade de mobilização voluntária dos médicos e de outros profissionais de saúde, que prestaram cuidados às vítimas e apoio a quem mais precisava”.

A Ordem dos Médicos (OM) manifestou esta quinta-feira “profunda consternação e solidariedade” para com as famílias das vítimas do acidente do Elevador da Glória, assegurando ainda a sua total disponibilidade para colaborar com as entidades de saúde.

Num comunicado enviado à Renascença, a OM sublinha que “desde o primeiro momento disponibilizou auxílio aos diversos responsáveis e instituições hospitalares e governamentais”.

A nota destaca também “a coragem, prontidão, dedicação e capacidade de mobilização voluntária dos médicos e de outros profissionais de saúde, que prestaram cuidados às vítimas e apoio a quem mais precisava”.

Segundo a Ordem, “a noite passada foi difícil e bastante exigente” para as equipas hospitalares. Dezenas de médicos de diferentes especialidades deslocaram-se voluntariamente às unidades envolvidas na missão de socorro. Muitos profissionais prolongaram os turnos, enquanto as equipas de urgência e emergência se mostraram incansáveis.

No socorro estiveram envolvidos o Hospital de São José, o Hospital de Santa Maria e o Hospital de São Francisco Xavier, bem como o INEM, bombeiros, Proteção Civil e outros profissionais de saúde.

A entidade que regula a prática médica em Portugal garante que continuará a acompanhar de perto a evolução da situação, “pronta para desenvolver todas as ações necessárias no sentido de prestar o devido auxílio”.

Já numa mensagem publicada no Facebook, o bastonário Carlos Cortes reforçou ter transmitido “toda a disponibilidade da Ordem dos Médicos aos vários responsáveis das entidades de saúde”, expressando ainda o desejo de que “a solidariedade e a proximidade de toda a comunidade possam trazer algum conforto no meio desta dor”.

