Praia fluvial de Mirandela desaconselhada a banhos devido a contaminação

São desaconselhados banhos na praia fluvial Albino Mendo, em Mirandela, devido a "valores elevados de enterecocos intestinais e/ou e-coli", divulgou, quarta-frira, a Agência Portuguesa do Ambiente, no site oficial.

O município de Mirandela esclareceu, à Lusa, que "foram já afixados no local os respetivos avisos de desaconselhamento, medida que se manterá até que novas análises confirmem a reposição da qualidade da água".

Adiantou ainda que já foi feita uma contra-análise e os resultados serão conhecidos "na sexta-feira ou na próxima segunda-feira". "O Município, em articulação com as entidades competentes, encontra-se a averiguar as causas da contaminação", assegurou.

Segundo o município, desde junho, têm vindo a ser feitas análises à água, pela própria câmara municipal e pela APA. Os relatórios divulgados no site do Sistema Nacional de Informação de Recurso Hídricos, mostra que os valores têm estado dentro dos parâmetros e que, desde 2016, que a qualidade da água nesta praia fluvial é "excelente". .

A praia fluvial Albino Mendo fica no centro da cidade de Mirandela e tem o Galardão de Bandeira Azul pela qualidade da água, limpeza e gestão ambiental. Esta distinção é atribuída consoante candidatura e o cumprimento de vários critérios. Tem a durabilidade de uma época balnear.