Primeiro-ministro faz declaração ao país. Acidente do Elevador da Glória faz 17 mortos

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai fazer uma declaração ao país, após a reunião do Conselho de Ministros, na sequência do acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa

Na reunião do Executivo está também o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, a convite do primeiro-ministro.

O número de vítimas mortais na sequência do acidente com o elevador da Glória, em Lisboa, subiu para 17. Morreram esta madrugada dois dos feridos graves levados para os hospitais. A informação foi avançada por Margarida Santos Martins da Proteção Civil de Lisboa que não adianta a nacionalidade das vítimas.

Já sobre os feridos, a Proteção Civil revela há quatro portugueses, dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, uma francesa, um suíço e um marroquino. Falta ainda apurar a nacionalidade de quatro feridos.



O guarda-freio da composição é, para já, a única vítima mortal identificada. O balanço foi atualizado pela Polícia Judiciária durante a madrugada desta quinta-feira, estando afastado o cenário de ação criminosa.

"Cenário de exceção"

Em declarações à SIC, o diretor da Polícia Judiciária de Lisboa e Vale do Tejo, João Oliveira, classificou o incidente como um "cenário de exceção".

“Isto é um cenário de exceção, não é uma cena típica de crime ainda, porque ainda não temos nenhum indicador seguro, preciso, de que possa ter existido alguma ação criminosa na origem destes factos”, afirmou.

Entre as vítimas mortais estarão cidadãos de várias nacionalidades.

O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses ativou na última noite a equipa de desastres de massa em Lisboa, com o objetivo de fazer as identificações até esta manhã.

Perante a tragédia do elevador da Glória foi decretado um dia de luto nacional e três em Lisboa.

Esta manhã, o local da tragédia mantém-se sob vigilância policial, com dois agentes da PSP a assegurar que ninguém ultrapassa o perímetro de proteção delimitado à volta da área do acidente.

Pelas 8h30, deverão chegar ao local equipas da Polícia Judiciária, da Autoridade para as Condições de Trabalho e do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários, para prosseguir com os trabalhos de perícia que visam esclarecer as circunstâncias do acidente.

A circulação já foi parcialmente retomada: é possível descer a Avenida da Liberdade até aos Restauradores e seguir em direção ao Rossio, bem como efetuar o percurso inverso. No entanto, continua interdita a passagem na zona lateral junto à Calçada da Glória, onde os polícias permanecem no terreno para garantir o cumprimento das restrições de segurança.

Carlos Moedas reunido com o Governo

O autarca de Lisboa chegou às onze e meia à residência oficial do primeiro-ministro onde decorre desde as dez horas a reunião do Governo.

Luís Montenegro abandonou a sala e foi buscar Carlos Moedas a que deu um longo abraço.

Os dois de gravata preta entraram na sala das reuniões do Conselho de Ministros.

Neste dia de luto nacional, o primeiro-ministro manteve apenas dois pontos da agenda, a reunião do Governo e a videoconferência com líderes sobre a Ucrânia.

Carlos Moedas foi convidado a noite passada pelo primeiro-ministro a participar na reunião do Executivo depois do acidente com o elevador da Glória onde morreram 17 pessoas.

Ao contrário do que é habitual, não haverá briefing no final da reunião do Conselho de Ministros.

Partidos cancelam iniciativas

O Chega anunciou nesta quinta-feira o adiamento da manifestação contra o “travão à Lei de Estrangeiros”, agendada para o próximo sábado, em Lisboa.

“Devido à tragédia ocorrida no Elevador da Glória e ao luto oficial entretanto decretado, o Chega decidiu adiar a manifestação”, comunicou o partido em mensagem enviada aos jornalistas.

Já o PSD cancelou a Convenção Nacional Autárquica, agendada para o próximo domingo, no Porto.

“Face à tragédia que vitimou mais de uma dezena de pessoas na queda do Elevador da Glória em Lisboa, o PSD decidiu cancelar a realização da Convenção Nacional Autárquica, que estava agendada para o próximo domingo, no Porto", diz o partido em nota enviada à comunicação social.

Por sua vez, o CDS/PP comunicou o cancelamento da sua rentrée politica, que estava agendada para este sábado, dia 6 de setembro, em Vale de Cambra.

A agenda do presidente do CDS/PP, Nuno Melo, foi cancelada até ao próximo dia 8 de setembro.