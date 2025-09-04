Proteção Civil corrige número de vítimas e confirma 16 mortos no Elevador da Glória

A Proteção Civil corrigiu, ao início da tarde desta quinta-feira, o número de vítimas mortais do acidente no Elevador da Glória.

A informação foi enviada em nota às redações, a Proteção Civil de Lisboa corrige o número de 17 para 16 mortos.

"Com base nas fontes disponíveis, foi informado o falecimento de duas vítimas, durante esta noite, nos hospitais. Esta informação não está correta, tendo-se apurado uma duplicação de um registo, pelo que se corrige e esclarece que faleceu uma pessoa esta noite no Hospital de São José, havendo assim a lamentar 16 vítimas mortais, e não 17 como informado esta manhã", refere uma nota da responsável pela Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins, que lamenta o lapso.

Minutos antes, o primeiro-ministro Luís Montenegro falou em 16 mortos e cinco feridos graves no acidente desta quarta-feira no Elevador da Glória, numa comunicação ao país.

