PSP deteve 80 carteiristas no primeiro semestre

04 set, 2025 - 09:57 • Olímpia Mairos

Número de detenções representa um aumento de cerca de 7%, comparativamente ao período homólogo de 2024. Em média, 17 pessoas praticaram o crime de furto de carteiras por dia.

A+ / A-

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve 80 carteiristas, no primeiro semestre deste ano, o que corresponde a um aumento de cerca de 7%, comparativamente ao período homólogo de 2024, e identificou 188 suspeitos desta prática.

“Apesar do intenso esforço da PSP na análise, prevenção e resposta a este fenómeno criminal, no que concerne ao número de crimes de furto por carteirista, registámos, na nossa área de responsabilidade territorial, 3.027 ocorrências no primeiro semestre do presente ano, o que equivale a uma média de cerca de 17 cidadãos a praticar este crime por dia”, indica a força de segurança, em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a PSP, a equipa formada por polícias especializados em crimes contra o património, em 2018, tem permitido aumentar consideravelmente, ao longo dos últimos anos, o número de interceções em flagrante delito de suspeitos da prática deste crime”.

As zonas comerciais e turísticas, continuam a ser aquelas em que estão reunidas mais condições para a prática do crime de furto por carteirista.

A PSP apela à denúncia de todos os crimes de que se tenha conhecimento, quer na condição de vítima ou testemunha, e relembra que quanto mais célere for esta denúncia, mais depressa serão efetuadas diligências para se chegar à identificação do(s) autor(es) do(s) crime(s).

Conselhos da PSP

• Guarde os seus pertences e objetos de valor em bolsos interiores;

• Não transporte objetos, como o telemóvel e/ou carteira, em bolsos traseiros ou visíveis;

• Não transporte grandes quantias de dinheiro e/ou objetos valiosos;

• Tenha malas e mochilas sempre fechadas e junto ao corpo;

• Preferencialmente, transporte as mochilas na parte da frente do corpo e não nas costas, especialmente se circular em transportes públicos ou em zonas de grande aglomeração de pessoas;

• Reforce a segurança das suas malas/mochilas utilizando um cadeado de pequenas dimensões ou um simples clipe.

