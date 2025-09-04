Menu
  Noticiário das 19h
  • 04 set, 2025
Revelada nacionalidade de oito das 16 vítimas mortais no Elevador da Glória

04 set, 2025 - 17:35 • Ricardo Vieira

Estão "em curso os procedimentos para identificação das restantes oito" vítimas mortais, adianta a PGR.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) divulgou esta quinta-feira a nacionalidade de oito das 16 vítimas mortais do acidente no Elevador da Glória, em Lisboa.

"Foi possível, até ao momento, identificar oito vítimas mortais, cinco de nacionalidade portuguesa, duas de nacionalidade coreana e uma de nacionalidade suíça ", informa a PGR, em comunicado enviado à Renascença.

A Procuradoria adianta que estão "em curso os procedimentos para identificação das restantes oito" vítimas mortais, adianta a nota do Ministério Público.

A PGR adianta que, na sequência do descarrilamento do elevador da Glória, na quarta-feira, pelas 18h00, "o Ministério Público procedeu à instauração de um inquérito", que é dirigido pelo DIAP Regional de Lisboa.

"Vimos muitos mortos debaixo da carruagem". Os testemunhos do acidente no elevador da Glória

"Ontem mesmo foram encetados os procedimentos necessários, nomeadamente para efeitos de preservação de prova e de identificação das vítimas", sublinha a instituição liderada por Amadeu Guerra.

"O Ministério Público determinou, de imediato, a realização das autópsias, permitindo que o Instituto Nacional de Medicinal Legal e Ciências Forenses (INMLCF) começasse desde logo a realizá-las", sublinha o comunicado da PGR.

Guarda-freio e ex-árbitro entre os mortos no Elevador da Glória

A identidade de duas vítimas de nacionalidade portuguesa já foi, entretanto, confirmada.

A primeira, revelada pelo sindicato SITRA, é André Marques, de 40 anos, o guarda-freio do Elevador da Glória.

A segunda vítima é Pedro Manuel Alves Trindade, ex-árbitro da Associação de Voleibol de Lisboa. A informação foi avançada pela Federação Portuguesa de Voleibol.

  Noticiário das 19h
  • 04 set, 2025
