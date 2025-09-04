Santa Casa confirma que há trabalhadores entre as vítimas no elevador da Glória

A instituição confirmou que há trabalhadores que foram hospitalizados, não tendo sido possível "confirmar formalmente o envolvimento global dos colaboradores da Santa Casa neste acidente, nomeadamente daqueles que se encontram desaparecidos".

"Este acidente resultou em várias vítimas, algumas das quais mortais, e, infelizmente, entre os passageiros encontravam-se colegas nossos, apanhados de forma absolutamente inesperada por esta tragédia", lê-se na nota enviada de manhã pelo provedor da Santa Casa, Paulo Sousa.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa confirmou, numa nota interna a que a Lusa teve acesso, que vários trabalhadores da instituição estão entre as vítimas na sequência do descarrilamento do elevador da Glória.

O acidente provocou pelo menos 16 mortos e mais de(...)

Paulo Sousa dá conta de que o elevador da Glória é frequentemente utilizado por vários trabalhadores da Santa Casa e que a instituição aguarda mais informações que serão dadas pelas autoridades.

A Santa Casa disponibilizou aos trabalhadores e famílias um gabinete de suporte emocional e clínico, através da Unidade de Apoio ao Trabalhador, que pode ser contactado através dos contactos 919 9920 85 (ana.alexandre@scml.pt) e 910 008 226 (diana.santos@scml.pt).

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.