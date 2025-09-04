Menu
  • Noticiário das 15h
  • 04 set, 2025
Santa Casa confirma que há trabalhadores feridos e desaparecidos no elevador da Glória

04 set, 2025 - 15:03 • Lusa

O provedor da Santa Casa, Paulo Sousa, anunciou numa nota interna que vários "colegas nossos foram apanhados de forma absolutamente inesperada por esta tragédia."

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa confirmou, numa nota interna a que a Lusa teve acesso, que vários trabalhadores da instituição estão entre os feridos e desaparecidos na sequência do descarrilamento do elevador da Glória.

"Este acidente resultou em várias vítimas, algumas das quais mortais, e, infelizmente, entre os passageiros encontravam-se colegas nossos, apanhados de forma absolutamente inesperada por esta tragédia", lê-se na nota enviada de manhã pelo provedor da Santa Casa, Paulo Sousa.

A instituição confirmou que há trabalhadores que foram hospitalizados, não tendo sido possível "confirmar formalmente o envolvimento global dos colaboradores da Santa Casa neste acidente, nomeadamente daqueles que se encontram desaparecidos".

Elevador da Glória. GPIAAF concluiu perícias no local e remete informações para sexta-feira

Elevador da Glória. GPIAAF concluiu perícias no local e remete informações para sexta-feira

O acidente provocou pelo menos 16 mortos e mais de(...)

Paulo Sousa dá conta de que o elevador da Glória é frequentemente utilizado por vários trabalhadores da Santa Casa e que a instituição aguarda mais informações que serão dadas pelas autoridades.

"Como é do conhecimento de todos, este acidente resultou em várias vítimas, algumas das quais mortais, e, infelizmente, entre os passageiros encontravam-se colegas nossos, apanhados de forma absolutamente inesperada por esta tragédia", lê-se na nota.

A Santa Casa disponibilizou aos trabalhadores e famílias um gabinete de suporte emocional e clínico, através da Unidade de Apoio ao Trabalhador, que pode ser contactado através dos contactos 919 9920 85 (ana.alexandre@scml.pt) e 910 008 226 (diana.santos@scml.pt). .

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades. .

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

