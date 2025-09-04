Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 04 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

em atualização

Sobe para 16 número de mortos na tragédia do Elevador da Glória. Feridos são agora 22

04 set, 2025 - 07:17 • Sérgio Costa , Olímpia Mairos , João Cunha

Um dos feridos graves morreu durante a madrugada no Hospital de São José. Esta quinta-feira é dia de luto nacional e Lisboa decretou três dias de luto municipal. PJ afasta ação criminosa.

A+ / A-

Dezasseis mortos e 22 feridos, dos quais pelo menos quatro em estado grave. É com este balanço com que Lisboa amanhece ainda com as imagens da tragédia do descarrilamento do Elevador da Glória.

Um dos feridos do acidente morreu durante a noite, elevando para 16 o número de mortos, revelou o Hospital de São José.

O guarda-freio da composição é, para já, a única vítima mortal identificada. O balanço foi atualizado pela Polícia Judiciária durante a madrugada desta quinta-feira, estando afastado o cenário de ação criminosa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações à SIC, o diretor da Polícia Judiciária de Lisboa e Vale do Tejo, João Oliveira, classificou o incidente como um "cenário de exceção".

“Isto é um cenário de exceção, não é uma cena típica de crime ainda, porque ainda não temos nenhum indicador seguro, preciso, de que possa ter existido alguma ação criminosa na origem destes factos”, afirmou.

Entre as vítimas mortais estarão cidadãos de várias nacionalidades.

O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses ativou na última noite a equipa de desastres de massa em Lisboa, com o objetivo de fazer as identificações até esta manhã.

Perante a tragédia do elevador da Glória foi decretado um dia de luto nacional e três em Lisboa.

Esta manhã, o local da tragédia mantém-se sob vigilância policial, com dois agentes da PSP a assegurar que ninguém ultrapassa o perímetro de proteção delimitado à volta da área do acidente.

Pelas 8h30, deverão chegar ao local equipas da Polícia Judiciária, da Autoridade para as Condições de Trabalho e do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários, para prosseguir com os trabalhos de perícia que visam esclarecer as circunstâncias do acidente.

A circulação já foi parcialmente retomada: é possível descer a Avenida da Liberdade até aos Restauradores e seguir em direção ao Rossio, bem como efetuar o percurso inverso. No entanto, continua interdita a passagem na zona lateral junto à Calçada da Glória, onde os polícias permanecem no terreno para garantir o cumprimento das restrições de segurança.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 04 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar