Sobe para 17 número de mortos na tragédia do Elevador da Glória

Sobe para 17 o número de vítimas mortais na sequência do acidente com o elevador da Glória, em Lisboa. Morreram esta madrugada dois dos feridos graves levados para os hospitais. A informação foi avançada por Margarida Santos Martins da Proteção Civil de Lisboa que não adianta a nacionalidade das vítimas.

Já sobre os feridos, a proteção civil revela que há quatro portugueses, dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um suíço, um canadiano e um marroquino. Falta ainda apurar a nacionalidade de quatro dos feridos.



O guarda-freio da composição é, para já, a única vítima mortal identificada. O balanço foi atualizado pela Polícia Judiciária durante a madrugada desta quinta-feira, estando afastado o cenário de ação criminosa.

Em declarações à SIC, o diretor da Polícia Judiciária de Lisboa e Vale do Tejo, João Oliveira, classificou o incidente como um "cenário de exceção".

“Isto é um cenário de exceção, não é uma cena típica de crime ainda, porque ainda não temos nenhum indicador seguro, preciso, de que possa ter existido alguma ação criminosa na origem destes factos”, afirmou.

Entre as vítimas mortais estarão cidadãos de várias nacionalidades.

O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses ativou na última noite a equipa de desastres de massa em Lisboa, com o objetivo de fazer as identificações até esta manhã.

Perante a tragédia do elevador da Glória foi decretado um dia de luto nacional e três em Lisboa.

Esta manhã, o local da tragédia mantém-se sob vigilância policial, com dois agentes da PSP a assegurar que ninguém ultrapassa o perímetro de proteção delimitado à volta da área do acidente.

Pelas 8h30, deverão chegar ao local equipas da Polícia Judiciária, da Autoridade para as Condições de Trabalho e do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários, para prosseguir com os trabalhos de perícia que visam esclarecer as circunstâncias do acidente.

A circulação já foi parcialmente retomada: é possível descer a Avenida da Liberdade até aos Restauradores e seguir em direção ao Rossio, bem como efetuar o percurso inverso. No entanto, continua interdita a passagem na zona lateral junto à Calçada da Glória, onde os polícias permanecem no terreno para garantir o cumprimento das restrições de segurança.