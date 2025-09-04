Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 04 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

UGT manifesta "profunda consternação" e homenageia guarda-freio

04 set, 2025 - 14:04 • Lusa

Em comunicado, a UGT reconhece e enaltece ainda "o esforço, a prontidão e a dedicação de todas as entidades e profissionais envolvidos nas operações de socorro" às vítimas do acidente.

A+ / A-

A União Geral de Trabalhadores (UGT) manifestou hoje "profunda consternação" e "sentido pesar" pelo acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, prestando homenagem ao guarda-freio, uma das vítimas mortais e sócio de um sindicato filiado na central.

"Às famílias das vítimas e a todos os que sofrem, direta ou indiretamente, com esta irreparável perda, endereçamos as mais sinceras condolências, reafirmando a nossa solidariedade e expressando o desejo de uma rápida e plena recuperação a todos os feridos", refere a UGT em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Manifestando o seu "mais sentido pesar por todas as vidas perdidas", a central sindical presta ainda homenagem ao guarda-freio André Marques, sócio do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes (SITRA), uma das organizações sindicais filiadas na UGT, que morreu enquanto exercia funções.

"À sua família, amigos e colegas de profissão, deixamos uma palavra de profundo pesar e de solidariedade neste momento de dor irreparável", sustenta.

No comunicado, a UGT reconhece e enaltece ainda "o esforço, a prontidão e a dedicação de todas as entidades e profissionais envolvidos nas operações de socorro" às vítimas do acidente.

O Elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e 21 feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

Entre os 16 mortos, 15 foram confirmados no local do acidente e dois morreram nos hospitais para onde tinham sido transportados.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O Elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 04 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar