UGT manifesta "profunda consternação" e homenageia guarda-freio

A União Geral de Trabalhadores (UGT) manifestou hoje "profunda consternação" e "sentido pesar" pelo acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, prestando homenagem ao guarda-freio, uma das vítimas mortais e sócio de um sindicato filiado na central.

"Às famílias das vítimas e a todos os que sofrem, direta ou indiretamente, com esta irreparável perda, endereçamos as mais sinceras condolências, reafirmando a nossa solidariedade e expressando o desejo de uma rápida e plena recuperação a todos os feridos", refere a UGT em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Manifestando o seu "mais sentido pesar por todas as vidas perdidas", a central sindical presta ainda homenagem ao guarda-freio André Marques, sócio do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes (SITRA), uma das organizações sindicais filiadas na UGT, que morreu enquanto exercia funções.

"À sua família, amigos e colegas de profissão, deixamos uma palavra de profundo pesar e de solidariedade neste momento de dor irreparável", sustenta.

No comunicado, a UGT reconhece e enaltece ainda "o esforço, a prontidão e a dedicação de todas as entidades e profissionais envolvidos nas operações de socorro" às vítimas do acidente.

O Elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e 21 feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

Entre os 16 mortos, 15 foram confirmados no local do acidente e dois morreram nos hospitais para onde tinham sido transportados.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O Elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.