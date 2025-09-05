Candidatos ao curso de Medicina na Universidade do Porto confessam-se lesados

Os candidatos ao concurso especial de acesso ao Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Porto (U.Porto) confessam-se lesados pela U.Porto, referindo que mudaram de cidade, abandonaram empregos de anos, investiram em imóveis e desistiram de mestrados.

"Nós, candidatos afetados, tomámos decisões de boa-fé com base na confiança no processo: mudámos de cidade, abandonámos empregos de anos, desistimos de mestrados, investimos em imóveis e reorganizámos vidas pessoais, acreditando nas vagas que nos foram atribuídas", lê-se numa nota de esclarecimento dos candidatos enviada esta sexta-feira à Lusa.

O reitor da U.Porto, António de Sousa Pereira, denunciou ter recebido pressões de várias pessoas para deixar entrar na Faculdade de Medicina 30 candidatos que não tinham obtido a classificação mínima na prova - 14 valores - exigida no curso especial de acesso, avançou esta sexta-feira o semanário Expresso. FAP exige inquérito A Federação Académica do Porto (FAP) exigiu, entretanto, um "inquérito interno" para apurar o porquê do diretor da Faculdade de Medicina da U. Porto informar 30 candidatos da entrada em Medicina sem autorização do reitor da Universidade do Porto.

Em declarações à Lusa, a FAP avançou que vai reunir esta sexta-feira à noite, com urgência, com todas as associações de estudantes da Universidade do Porto para reagir ao "agravamento" da relação entre a U.Porto e o Ministério da Educação. "Face à gravidade da situação que veio a público e envolve a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a Reitoria da Universidade do Porto e o Ministério da Educação, a Federação Académica do Porto convocou as Associações de Estudantes da Universidade do Porto para uma reunião de urgência, esta noite, para analisar e reagir, ao sucedido e consequente agravamento da relação entre a Universidade do Porto e o Ministério da Educação. O presidente da FAP, Francisco Fernandes, acrescentou que a posição de todos os estudantes envolvidos será conhecida no sábado de manhã, e que não vai avançar qualquer informação sobre pedidos de demissão. Sem casa e sem matrícula no curso de Medicina

Na nota dos candidatos ao concurso especial de acesso ao Mestrado Integrado em Medicina há casos de "impacto académico, profissional e emocional profundo". Uma das candidatas, de Vila Real, 37 anos, após 10 anos a trabalhar como farmacêutica, vendeu a casa e deixou o trabalho para se mudar para o Porto. "Hoje encontra-se sem casa e sem matrícula no curso de Medicina. A sua entidade patronal disponibilizou-se a aceitá-la de volta, mas ela perdeu o percurso e posição conquistados ao longo de 10 anos. Além disso, permanece pendurada a situação da casa, com o marido também envolvido na mudança", lê-se no documento enviado à Lusa.