Conheça a MNTC, a empresa responsável pela manutenção do Elevador da Glória

A manutenção do Elevador da Glória está externalizada "pelo menos desde 2007" e tem sido assegurada desde 2019 pela empresa Main Maintenance Engineering, o nome comercial da MNTC - Serviços técnicos de engenharia, Lda.

A empresa foi criada há 15 anos, tem um capital social de 15 mil euros e sede num prédio residencial em Almada. É ali que trabalham quase 30 funcionários.

Chegou a ser distinguida pelo IAPMEI com prémios PME Excelência e PME Líder.

Há seis anos, em 2019, foi a empresa vencedora do concurso para a manutenção dos elevadores históricos de Lisboa. Já em 2022, e de acordo com o Portal BASE, assina um contrato com a Carris, no valor de quase um milhão de euros - excluindo o IVA - para a manutenção dos elevadores da Glória, Bica, Lavra e Santa Justa.

Nesse mesmo ano, assina também um contrato com a STCP - a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto - este com um valor de quase 1 milhão e 900 mil euros para, durante cinco anos, garantir a manutenção os carros elétricos históricos da cidade.

Nos últimos seis anos, MNTC fez trabalhos para entidades públicas, como várias freguesias lisboetas e o Instituto do Emprego e Formação Profissional.