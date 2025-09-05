Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 05 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Elevador da Glória

"Descansem em paz". Destroços do acidente no elevador da Glória já foram removidos

05 set, 2025 - 14:53 • João Maldonado

Já foram removidos os destroços do acidente no Elevado da Glória. No local, os populares prestam agora homenagem às vítimas.

A+ / A-
"Descansem em paz": Destroços do acidente no elevador da Glória já foram removidos
"Descansem em paz": Destroços do acidente no elevador da Glória já foram removidos

Retirados os funiculares, sobra nesta manhã de quinta-feira um rasto de destruição no local onde deveria funcionar o elevador da Glória. A linha é interrompida por um buraco, com múltiplas pedras de calçada portuguesa espalhadas pelo passeio adjacente.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Onde até esta semana passavam centenas de pessoas por dia agora não passa ninguém - fruto das baias ali colocadas delimitando o espaço. Mas se a rua do elevador se mantém fechada, a Praça dos Restauradores já reabriu à possível normalidade.

Cronologia. O que se sabe até agora sobre o acidente do Elevador da Glória?

Cronologia. O que se sabe até agora sobre o acidente do Elevador da Glória?

24 horas depois do acidente com o Elevador da Glór(...)

Ouve-se alemão, inglês, francês ou espanhol. Ainda são muitos os repórteres internacionais presentes junto ao local do acidente. Há também flores colocadas no chão com mensagens de apoio aos familiares das vítimas
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 05 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar