"Descansem em paz": Destroços do acidente no elevador da Glória já foram removidos

05 set, 2025 - 14:53 • João Maldonado
Retirados os funiculares, sobra nesta manhã de quinta-feira um rasto de destruição no local onde deveria funcionar o elevador da Glória. A linha é interrompida por um buraco, com múltiplas pedras de calçada portuguesa espalhadas pelo passeio adjacente.
Onde até esta semana passavam centenas de pessoas por dia agora não passa ninguém - fruto das baias ali colocadas delimitando o espaço. Mas se a rua do elevador se mantém fechada, a Praça dos Restauradores já reabriu à possível normalidade.
24 horas depois do acidente com o Elevador da Glór(...)