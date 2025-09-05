Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 05 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Elevador da Glória: Afinal, pai da criança alemã está vivo

05 set, 2025 - 18:29 • Redação

Cidadão alemão está internado no Hospital de São José.

A+ / A-

O cidadão alemão, dado como morto no acidente no Elevador da Glória, está afinal internado no Hospital de São José, em Lisboa.

Este ferido é o pai de um menino de três anos que foi retirado dos escombros do ascensor da Glória.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a CNN Portugal, a família veio da Alemanha e esteve no Instituto de Medicina Legal à procura do corpo, mas não conseguiu identificá-lo.

O homem está, afinal, internado no Hospital de São José. Era um dos feridos que ninguém conseguia identificar.

O acidente de quarta-feira no Elevador da Glória provocou 16 mortos e mais de duas dezenas de feridos.

A PJ anunciou hoje que estão confirmadas as nacionalidades das 16 vítimas mortais do acidente com o Elevador da Glória, esclarecendo que o cidadão alemão dado como morto na quinta-feira está afinal internado no Hospital de São José.

Segundo a informação da Polícia Judiciária (PJ), os cidadãos que morreram no acidente, em Lisboa, são cinco portugueses, dois sul-coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadianos, um ucraniano, um norte-americano e um francês.

O antes e depois de Gaza: As imagens da destruição depois de quase dois anos de guerra
O antes e depois de Gaza: As imagens da destruição depois de quase dois anos de guerra
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 05 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas