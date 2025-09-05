Elevador da Glória: Afinal, pai da criança alemã está vivo

O cidadão alemão, dado como morto no acidente no Elevador da Glória, está afinal internado no Hospital de São José, em Lisboa.



Este ferido é o pai de um menino de três anos que foi retirado dos escombros do ascensor da Glória.

De acordo com a CNN Portugal, a família veio da Alemanha e esteve no Instituto de Medicina Legal à procura do corpo, mas não conseguiu identificá-lo.

O homem está, afinal, internado no Hospital de São José. Era um dos feridos que ninguém conseguia identificar.

O acidente de quarta-feira no Elevador da Glória provocou 16 mortos e mais de duas dezenas de feridos.

A PJ anunciou hoje que estão confirmadas as nacionalidades das 16 vítimas mortais do acidente com o Elevador da Glória, esclarecendo que o cidadão alemão dado como morto na quinta-feira está afinal internado no Hospital de São José.

Segundo a informação da Polícia Judiciária (PJ), os cidadãos que morreram no acidente, em Lisboa, são cinco portugueses, dois sul-coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadianos, um ucraniano, um norte-americano e um francês.