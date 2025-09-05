Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 05 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Elevador da Glória: GPIAAF adia para sábado divulgação de nota sobre descarrilamento

05 set, 2025 - 18:14 • Lusa

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e 23 feridos.

A+ / A-

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) adiou de hoje para sábado a divulgação da nota informativa sobre as constatações iniciais ao acidente com o elevador da Glória, em Lisboa.

“Atendendo a que, como é do conhecimento público, a remoção dos veículos e destroços envolvidos no acidente se prolongou por toda a noite e madrugada e que o GPIAAF teve também a necessidade de acompanhar, esta tarde, diligências adicionais promovidas pelo Ministério Público, que terminaram há pouco, não é possível proceder hoje à publicação da Nota Informativa. A sua publicação será feita durante a tarde de amanhã, sábado”, explicou esta tarde à agência Lusa, fonte deste organismo público.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e 23 feridos.

Na quinta-feira, o GPIAAF, em conjunto com outras entidades, concluiu as perícias no local do descarrilamento, tendo remetido informações para hoje sobre as constatações iniciais e a orientação que a investigação irá prosseguir.

Fontes do setor ferroviário explicaram anteriormente à Lusa que, desde agosto de 2023, que o GPIAAF apenas dispõe de um investigador para este setor, e que, desde março deste ano, que o organismo aguarda que o processo de admissão de um segundo investigador para o setor tenha autorização por parte do ministério das Finanças.

Em conferência de imprensa realizada na quinta-feira com várias entidades, na sede da PJ, em Lisboa, o coordenador do GPIAAF assegurou que será analisado “tudo o que seja relevante para a investigação”.

Reconstituição. O momento em que o Elevador da Glória matou, contado por quem viu
Reconstituição. O momento em que o Elevador da Glória matou, contado por quem viu

Nelson Oliveira recusou comprometer-se com um prazo final para a conclusão da investigação, reiterando que apenas pode prometer um relatório preliminar no prazo de 45 dias e que o tempo de elaboração do relatório final “dependerá dos meios com que o GPIAAF venha a ser dotado, entretanto”.

“Deve ficar também claro que a admissão de um ou dois investigadores não resolve as situações de imediato, porque um investigador para ser formado necessita de dois anos. Mas eu não me queria alongar sobre esta matéria, este não é o momento nem o local. Nós estamos num dia de luto nacional e municipal devido a este trágico evento”, explicou este responsável.

Nelson Oliveira mostrou-se convicto de que “seguramente o Estado, através do Governo, irá dotar muito brevemente o GPIAAF com os meios de que necessita, porque o respeito às vítimas que houve este incidente assim o exige”.

A Lusa remeteu várias questões ao Ministério das Infraestruturas, de quem depende diretamente o GPIAAF, nomeadamente, se conhece a situação atual do Gabinete no que a recursos humanos diz respeito, e como é que classifica a realidade deste organismo, responsável pelas investigações aos acidentes ferroviários em Portugal.

Na quinta-feira, o ministério respondeu que o GPIAAF “é uma instituição que tem respondido sempre que solicitada no âmbito das suas competências”, lembrando que “ainda há cerca de uma semana emitiu o relatório sobre as causas da queda do helicóptero no rio Douro que vitimou 5 militares da GNR/Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS)”.

“Desde o primeiro minuto, o GPIAAF está a acompanhar o acidente com o ascensor da Glória, estando a investigar as suas causas. Essa investigação foi iniciada quando estiveram reunidas as condições para desenvolver as perícias, o que, nestas situações, só é recomendável depois de terminadas as operações de socorro das vítimas”, indicou o Ministério das Infraestruturas.

Quanto ao “reforço dos recursos humanos” do GPIAAF, a tutela adianta que “está em fase de finalização”.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 05 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas