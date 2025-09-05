Elevador da Glória. PJ revela nacionalidades das 16 vítimas mortais

A Polícia Judiciária (PJ) revelou esta sexta-feira que já são conhecidas as nacionalidades das 16 vítimas que morreram no descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa.

“Estão confirmadas as nacionalidades das 16 vítimas mortais, depois de identificadas cientificamente, com a colaboração do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses”, informou a PJ, em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Entre as vítimas encontram-se cinco cidadãos portugueses, três britânicos, dois canadianos, dois sul-coreanos, um suíço, um ucraniano, um norte-americano e um francês.

A PJ esclareceu ainda que “o cidadão alemão dado, ontem, como sendo uma das vítimas mortais, veio a apurar-se, durante a noite, que se encontra internado no Hospital de São José”.

Trata-se do pai do menino de três anos cuja história emocionou o país, depois de ter sido amparado por desconhecidos no local do acidente — entre eles, um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP).