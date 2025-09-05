Elevador da Glória. Primeiros dados sobre causas do acidente deverão ser conhecidos esta sexta-feira

Os primeiros dados preliminares sobre as causas do acidente do Elevador da Glória deverão ser divulgados esta sexta-feira.

Em conferência de imprensa, o diretor do gabinete adiantou que será apresentado um relatório preliminar no prazo de 45 dias, com informações mais detalhadas.

Atualmente, o gabinete conta apenas com um investigador especializado em ferrovia, pelo que o responsável do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários admite poder recorrer a peritagens externas, caso seja necessário.

Nas últimas horas foi também revelado que, no próprio dia do acidente, o elevador tinha sido alvo de uma inspeção, não tendo sido detetada qualquer anomalia. O cabo que terá alegadamente cedido ainda dispunha de mais de 260 dias de utilização previstos.

Mudança nas vistorias

A Carris reduziu a frequência das vistorias no Elevador da Glória de monitorização contínua (24 horas por dia) para inspeções diárias de apenas cerca de 30 minutos.

A informação é avançada pelo jornal Público, esta sexta-feira.

Além disso, a contratação de uma empresa externa para assegurar a manutenção reduziu de 24 para apenas seis o número de trabalhadores afetos a essa função.

Segundo o jornal, em vez de dois operários em permanência, as verificações passaram a ser diárias - tendo a inspeção realizada no dia do acidente durado 33 minutos.