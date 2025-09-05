Elevador da Glória: Socialistas de Lisboa pedem "avaliação política" a Carlos Moedas

Os vereadores socialistas da Câmara de Lisboa não irão pedir a demissão de Carlos Moedas, na reunião da autarquia agendada para a próxima segunda-feira, mas exigem uma "avaliação política". Em causa está o acidente no Elevador da Glória, que provocou 16 mortos e mais de 20 feridos.

Na proposta que leva para a reunião de câmara, o PS vai pedir que a autarquia demonstre "em tempo muito célere, a capacidade de apurar todas as causas, bem como de assumir integralmente todas as responsabilidades, sejam elas de natureza técnica ou política".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



À Renascença, o vereador socialista Pedro Anastácio avança que o autarca Carlos Moedas será confrontado com as declarações que proferiu enquanto candidato, sobre a forma de estar na vida política, pedindo-lhe que reflita.

“Mais do que pedir demissão ou não, há uma avaliação política que Carlos Moedas tem que fazer sobre o que diz Carlos Moedas em 2021 ao Carlos Moedas de 2025. E essa é uma reflexão política que é exigida que seja feita ao presidente da câmara municipal. E isso é diferente de um pedido de demissão ou não, é uma avaliação do próprio face àquilo que o já afirmou sobre o modo de estar na vida política”, sublinha o vereador socialista Pedro Anastácio.

Em causa estão declarações de Carlos Moedas, em junho de 2021, sobre o caso dos dados de cidadãos ucranianos enviados para a embaixada russa pela Câmara de Lisboa, então liderada pelo socialista Fernando Medina.

Na altura, o social-democrata defendeu a demissão de Fernando Medina. "A confirmar-se, Fernando Medina só tem uma saída: a demissão. Lisboa tem de ser, e comigo será, uma cidade de Liberdade, onde se celebra e defende a Democracia em Portugal e em qualquer ponto do mundo", escreveu na rede social X.